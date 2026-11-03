Norris chválí Antonelliho: Z ostatních udělal hlupáky

V Mexiku došlo k předání pomyslného královského žezla. Kimi Antonelli dojel na třetím místě, což mu čtyři závody před koncem sezony s přehledem zajistilo zisk mistrovského titulu. Teprve dvacetiletý talent Mercedesu se tak stal nejmladším šampionem v historii královny motorsportu. Mezi prvními gratulanty byl dosavadní obhájce titulu Lando Norris, který na adresu svého nástupce nešetřil superlativy a ostře se opřel do těch, kteří Antonelliho dominanci bagatelizují.
„Odvedl naprosto šílenou, neuvěřitelnou práci,“ prohlásil pilot McLarenu bezprostředně po závodě. „Mám pocit, že mu lidé stále nedávají dostatečné uznání za to, čeho letos dosáhl. Říkají, že neměl konkurenci, ale to je jen proto, že ji celou jednoduše smetl. V jeho podání to vypadalo snadně, a pokud dnes vůbec dokážete v F1 udělat něco, aby to vypadalo snadno, zasloužíte obrovský respekt. Z ostatních udělal tak trochu hlupáky.“
Norris zdůraznil, že ačkoliv měl Mercedes v letošním roce vynikající techniku, klíčovým faktorem byl samotný Antonelli. Vyzdvihl především to, s jakou suverenitou dokázal porazit svého mnohem zkušenějšího týmového kolegu George Russella a ustát tlak v přímých soubojích se špičkou startovního pole včetně Lewise Hamiltona.
„Je to teprve jeho druhý rok ve formuli 1 a porazil kolegu, který je v šampionátu čtyřikrát déle a je zatraceně rychlý. Spočítejte si, kolik chyb Kimi za celou sezonu udělal. Myslím, že by vám na to nestačily ani prsty jedné ruky. Dokázal vyhrávat z pole position i probíjet se dopředu ze zadních pozic. Předvedl neuvěřitelnou konzistenci, jakou letos neměl žádný jiný jezdec na roštu,“ dodal britský závodník.
Norris ocenil i lidskou stránku novopečeného šampiona a vyjádřil radost, že předává své startovní číslo jedna právě jemu. „Je to skvělý kluk. Ve dvaceti letech je takový výkon fascinující. Zaslouží si každou vteřinu úspěchu a doufám, že to s rodinou a přáteli pořádně oslaví,“ uzavřel Norris.