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Na téměř 300 protestujících v Jihlavě dohlížela policie. Vše proběhlo v klidu, říká mluvčí

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Dennívýzva
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Také Jihlava byla dnes v podvečer místem, kde se setkali ti, kteří chtěli vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Protest trval dvě hodiny a na místě přihlížela také policie. Ta krátce po 18. hodině shrnula, jak shromáždění v Jihlavě probíhalo.
Na téměř 300 protestujících v Jihlavě dohlížela policie. Vše proběhlo v klidu, říká mluvčí

Na téměř 300 protestujících v Jihlavě dohlížela policie. Vše proběhlo v klidu, říká mluvčí

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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