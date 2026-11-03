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Média nedáme, znělo centrem Ostravy. Přes tisíc lidí podpořilo ČT a Český rozhlas

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Více než tisíc lidí se dnes v 16:36 sešlo na Jiráskově náměstí v centru Ostravy na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Shromáždění předcházel průvod zaměstnanců ostravského studia ČT, ke kterým se později připojili také pracovníci rozhlasu.
Média nedáme, znělo centrem Ostravy. Přes tisíc lidí podpořilo ČT a Český rozhlas

Média nedáme, znělo centrem Ostravy. Přes tisíc lidí podpořilo ČT a Český rozhlas

Zdroj: Klára Jarošová, Adam Kučaty
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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