Hradecké nábřeží zaplnili podporovatelé ČT a rozhlasu. Přišlo přes 500 lidí

Shromáždění před budovou rozhlasu předcházel pochod více než dvou stovek studentů. Ti se sešli o půl čtvrté na náměstí Václava Havla v kampusu Univerzity Hradec Králové. Vedení univerzity už před stávkou uvedlo, že studenty i vyučující z výuky omluví.
„Od nás studentů se to tak trochu očekává. Vždyť právě studenti byli v historii často tou silou, která dávala najevo své postoje – vzpomeňme na rok 1989. A stejně tak Český rozhlas držel národ nad vodou v krizových momentech, jako byl rok 1968. Teď je čas, abychom to médiím vrátili,“ zdůraznil jeden z řečníků před univerzitou Ondřej Korman.
Průvod, kterého se zúčastnilo přibližně 250 lidí, poté zamířil k Českému rozhlasu. Na Tylově nábřeží se studenti připojili k dalším účastníkům shromáždění. Celkem jich podle policie dorazilo přes pět set.
„Máme upřímný strach o nezávislá média“
Před budovou rozhlasu vystoupili zástupci Českého rozhlasu a České televize, herci Klicperova divadla a Divadla Drak i zástupce Filharmonie Hradec Králové.
Za mladou generaci promluvil herec Pavel Prais: „Nazývají nás sněhovými vločkami. Ano, nezažili jsme komunismus, ani cenzuru. Válku známe naštěstí jen zprostředkovaně. Ale čelíme jiným nejistotám. A cítíme, že morální hodnoty dnešní společnosti jsou značně nabourané. Táhne nám na třicet, dostáváme se do fáze, kdybychom se měli pomalu usazovat, zakládat rodiny. Místo toho jsme často paralyzováni nejistotou. Ceny nájmů jsou astronomické, vlastní bydlení nám připadá naprosto nereálné. Máme strach z klimatické krize a štve nás, když ji politici zlehčují. Pár set kilometrů od nás zuří válka. To jsou věci, které nás pálí a které potřebujeme řešit. A do toho teď s hrůzou sledujeme, co se děje kolem České televize a Českého rozhlasu. Máme upřímný strach o nezávislá média.“
Čas odkazoval na noční hlasování
Shromáždění začalo v 16:36. Čas odkazoval na hlasování v Poslanecké sněmovně v sobotu 24. října ve 4:36 ráno, kdy poslanci vládní koalice poslali návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu do druhého čtení.
Na tuto hodinu ve svém vystoupení narážel také investigativní novinář Jan Tuna. „Nám před několika lety vykradli sklep a komory v domě. Vyšetřovala to policie, která v závěru vyšetřování přišla s tím, že zločinci řádili někdy mezi 3 a 5 hodinou raní, možná ve 4:36. To je hodina zločinců. Hodina mezi vlkem a psem. Asi to není náhoda,“ uvedl Tuna.
Protest pořádala iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Účastníci odmítají plánované zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování obou médií na státní rozpočet. Obávají se posílení politického vlivu na jejich fungování.
Vládní tábor takové obavy odmítá. Změnu financování označuje za splnění předvolebního slibu a cestu k efektivnějšímu hospodaření obou institucí.
Podle policejní mluvčí Martiny Jandové proběhlo hradecké shromáždění pokojně, bez narušení veřejného pořádku.