Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hradecké nábřeží zaplnili podporovatelé ČT a rozhlasu. Přišlo přes 500 lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Transparenty s nápisy za záchranu veřejnoprávnosti, papírové večerníčkové čepice a symbolický čas 16:36. Přes pět set lidí se v úterý odpoledne sešlo na Tylově nábřeží v Hradci Králové, aby podpořilo stávkující zaměstnance České televize a Českého rozhlasu.
Hradecké nábřeží zaplnili podporovatelé ČT a rozhlasu. Přišlo přes 500 lidí

Hradecké nábřeží zaplnili podporovatelé ČT a rozhlasu. Přišlo přes 500 lidí

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 18:33

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Springerová zůstává primátorkou Hradce. Získala 22 hlasů z 37
Springerová zůstává primátorkou Hradce. Získala 22 hlasů z 37
Sníh ještě nikde, sypače už čekají. Hradec má na zimu 1300 tun soli
Sníh ještě nikde, sypače už čekají. Hradec má na zimu 1300 tun soli

Na horách sněží a zima může brzy dorazit i do nižších poloh. Hradec Králové je připravený, Silničáři už...

Řidiči na Šerlichu zase perlili. Autobusy neměly kudy projet
Řidiči na Šerlichu zase perlili. Autobusy neměly kudy projet

Autobusová točna jako parkoviště? Na Šerlichu v Orlických horách bohužel nic neobvyklého. Policisté znovu...

UHK omluví studenty z výuky. Pochodem podpoří stávkující ČT a rozhlas
UHK omluví studenty z výuky. Pochodem podpoří stávkující ČT a rozhlas

Studenti UHK dnes vyrazí centrem Hradce na podporu České televize a Českého rozhlasu. Univerzita jim kvůli...

Přezkum voleb v Trutnově nebude. Autor vzal stížnost zpět
Přezkum voleb v Trutnově nebude. Autor vzal stížnost zpět

Krajský soud v Hradci Králové zastavil řízení o neplatnosti voleb v Trutnově. Navrhovatel vzal stížnost...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.