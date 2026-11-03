Rusové provokují Německo kvůli mistrovství světa v hokeji. Nabízejí převzetí turnaje, který už má rozpis zápasů

Ruská olympijská vítězka v rychlobruslení a poslankyně Státní dumy Světlana Žurovová přišla s návrhem, který ještě více vyostřil spor kolem příštího hokejového šampionátu. Pokud by se Německo skutečně vzdalo pořadatelství, Rusko je podle ní schopné převzít organizaci celého turnaje. Žurovová tvrdí, že země disponuje dostatečným počtem moderních stadionů a potřebným technickým zázemím. Připomněla také zkušenosti s pořádáním olympijských her a fungování Kontinentální hokejové ligy. Příprava světového šampionátu podle ní sice vyžaduje značné úsilí, nepovažuje ji však za nepřekonatelnou překážku. Současně připustila, že by některé reprezentace mohly účast na turnaji v Rusku bojkotovat.
Do debaty zasáhl také bývalý mistr světa v boxu a současný ruský poslanec Nikolaj Valujev. Ten rovněž považuje Rusko za zemi schopnou šampionát organizačně zvládnout, upozornil však na finanční stránku celé záležitosti. Není podle něj jisté, zda by se ve státním rozpočtu našly potřebné prostředky. Kreml se k německým úvahám vyjádřil prostřednictvím mluvčího prezidenta Dmitrije Peskova. Ten připomněl, že pokud by Německo od pořádání ustoupilo, mezinárodní federace by mohla vybrat jinou zemi. Žádné oficiální rozhodnutí o přesunutí mistrovství však dosud nepadlo.
Němci odmítají návrat ruské reprezentace
Současnou roztržku vyvolalo rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu z 30. října 2026, který nařídil umožnit návrat ruských reprezentací do soutěží Mezinárodní hokejové federace. Rusko bylo z těchto turnajů vyloučeno po zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezinárodní federace dosud své restrikce zdůvodňovala zejména bezpečnostními riziky a ochranou účastníků soutěží. Rozhodnutí soudu však její dosavadní postup změnilo a vyvolalo nové organizační komplikace. Německý hokejový svaz následně oznámil, že ve svém odmítavém postoji k návratu ruských týmů nehodlá ustoupit. Jeho představitelé upozorňují především na politické, bezpečnostní a ekonomické důsledky, které by účast Ruska mohla znamenat.
Předseda vedení německého svazu Frank H. Lutz proto připustil také krajní možnost, že by Německo pořadatelská práva vrátilo. Takový krok by ovšem znamenal zásadní problém pro turnaj, jehož přípravy již výrazně pokročily. Šampionát se má uskutečnit od 14. do 30. května 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu, přičemž zahajovací utkání je naplánováno již na 13. května v Gelsenkirchenu. Pořadatelé mají připravený rozpis zápasů a zahájili prodej vstupenek. Německo zatím pořadatelství oficiálně neodmítlo a společně s mezinárodní federací vyhodnocuje další postup. Ruská nabídka tak v tuto chvíli představuje politické vyjádření, nikoli schválený plán na změnu hostitelské země.
Proti Rusům odmítají nastoupit další země
Návrat ruských hokejistů vyvolal odpor také v dalších evropských reprezentacích. Finský hokejový svaz oznámil, že jeho národní týmy nebudou proti Rusku nastupovat, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině. Podobný postoj zastává Lotyšsko, kde účast v takových utkáních omezuje také národní legislativa. Odmítavě se k možnosti zápasů proti Rusům postavili rovněž norští hokejoví představitelé. Pro organizátory tím vzniká komplikace, kterou nelze vyřešit pouhým nalezením vhodného stadionu. Případný bojkot jednotlivých utkání by mohl zasáhnout do rozpisu soutěže, výsledků i regulérnosti celého mistrovství.
Spor navíc začíná mít také ekonomické důsledky. Švédská společnost AJ Products, která dlouhodobě podporovala světové hokejové šampionáty, oznámila ukončení podpory turnaje v roce 2027 v souvislosti s návratem Ruska. Pro pořadatele jde o další problém vedle zvýšených bezpečnostních nároků a možných protestů. Mezinárodní federace zároveň upozornila, že rozhodnutí arbitráže vyžaduje přezkoumání soutěžních formátů, cestování, ubytování i bezpečnostních opatření. Samotný soudní verdikt podle ní neřeší všechny praktické otázky spojené s účastí ruských týmů. Pořádání šampionátu proto zůstává pod tlakem, přestože Německo má nadále platná pořadatelská práva.
Přesun turnaje by zasáhl i českou reprezentaci
Případná změna hostitelské země by se dotkla rovněž českého národního týmu a jeho fanoušků. Češi mají podle dosavadního rozpisu odehrát základní skupinu v Düsseldorfu, kde je čekají například reprezentace Kanady, Spojených států a Slovenska. Úvodní zápas mají naplánovaný na 14. května proti Norsku. Organizátoři už zveřejnili konkrétní termíny utkání, takže přesunutí celého turnaje by vyžadovalo další změny v jeho přípravě. Otazníky zůstávají také nad podobou účastnického pole, protože původní rozdělení skupin s ruskou reprezentací nepočítalo. Federace bude muset vyřešit, jak soudní rozhodnutí provést, aniž by narušila organizaci soutěže.
Na německém šampionátu se přitom počítá i s účastí Ukrajiny, která se mezi světovou elitu vrací po dvaceti letech. Právě možnost společné účasti ukrajinské a ruské reprezentace přidává celé situaci další politický a bezpečnostní rozměr. Ruské návrhy na převzetí pořadatelství tak narážejí nejen na otázku peněz a potřebného zázemí, ale především na postoje ostatních účastnických zemí. O pořadateli mistrovství nerozhoduje ruská vláda ani jednotliví poslanci, nýbrž příslušné orgány Mezinárodní hokejové federace. Ta zatím nadále uvádí jako dějiště šampionátu německá města Düsseldorf a Mannheim. Konečná podoba turnaje bude záviset na dalších rozhodnutích o účasti Ruska a na jednáních s pořadateli.
Zdroje: iihf.com, deb-online.de, sportbox.ru, sport-express.net