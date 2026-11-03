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Rusové provokují Německo kvůli mistrovství světa v hokeji. Nabízejí převzetí turnaje, který už má rozpis zápasů

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Mistrovství světa v hokeji 2027 se ještě ani nezačalo hrát a kolem jeho pořádání vzniká vážný spor. Německo připustilo, že by se mohlo vzdát pořadatelství kvůli návratu ruské reprezentace na mezinárodní scénu. Z Moskvy okamžitě přišla provokativní odpověď: pokud Němci turnaj nechtějí, Rusko je připravené ho uspořádat samo. Do sporu navíc vstupují další hokejové země, které odmítají proti Rusům nastoupit.
Rusové provokují Německo kvůli mistrovství světa v hokeji. Nabízejí převzetí turnaje, který už má rozpis zápasů

Rusové provokují Německo kvůli mistrovství světa v hokeji. Nabízejí převzetí turnaje, který už má rozpis zápasů

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 20:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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