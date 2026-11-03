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Julia Pastrana jako nejošklivější žena světa: Hrůzný osud talentované Mexičanky odhaluje neuvěřitelnou krutost

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Julia Pastrana se v 19. století proslavila mimořádným talentem i vzácným ochlupením celého těla. JeJí neuvěřitelný osud měl po smrti temnou dohru.
Julia Pastrana

Julia Pastrana

Zdroj: FOTO:
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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