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Risk je zisk. Verstappenovi pomohla v Mexiku strategie

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Charles Leclerc měl po startu z pole position závod dobře rozjetý, Red Bull však dokázal pohotově zareagovat na jeho zastávku v boxech. Max Verstappen díky tomu získal rozhodující výhodu a dojel si v Mexiku pro šesté vítězství.
Risk je zisk. Verstappenovi pomohla v Mexiku strategie

Risk je zisk. Verstappenovi pomohla v Mexiku strategie

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 19:02

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