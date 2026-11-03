Risk je zisk. Verstappenovi pomohla v Mexiku strategie

Hlavním příběhem byl v neděli na Autodromu bratří Rodríguézů ten Andrey Kimi Antonelliho, který si po výtečné sezóně dojel pro titul a stal se nejmladším mistrem světa vůbec. Zajímavou podívanou nadto nabídla bitva ve Ferrari a šestá výhra Maxe Verstappena na tomto okruhu. Ten během tiskové konference zavtipkoval, že by závod měli přejmenovat na Velkou cenu Maxika.
Verstappen má na tuto trať dobré vzpomínky. Honda, která Red Bull po mnoho let poháněla, nabízela turbo, které ve vyšších nadmořských výškách výborně fungovalo a tak byli rudí býci na této trati vždy silní. Verstappen sám si dobře dokáže poradit s nízkým přítlakem, kvůli kterému se na Autodromu všichni jezdci kloužou mnohem více než obvykle. Letos ale do vítězství promluvila strategie, která Nizozemci, který startoval z 5. místa, pomohla zajistit vítězství.
V Austinu Red Bull chyboval a jezdci si stěžovali, že je tým nechtěl dát na tvrdší pneumatiky. V Mexiku, kde je pozice na trati důležitá a velkou roli hraje špinavý vzduch, zareagovali opačně. Kvůli pětisekundovému trestu u Charlese Leclerca se Red Bull okamžitě rozhodl zabojovat, i když to nebylo dle původní strategie. U Red Bullu věděli, že kdyby zůstali na trati o něco déle, měl by Leclerc náskok několika kol na zbrusu nových pneumatikách. I když by pozdějším pitstopem Verstappen vyjel za Leclercem na čerstvějších pneumatikách, rozhodli se jednat hned.
„Charles vlastně prostě ujel. Nemohl jsem se ho udržet,” prohlásil Verstappen. „Neměl jsem tempo, abych ho mohl sledovat, ale zároveň jsem byl pořád v tom pětisekundovém okénku. A potom si myslím, že tým skvěle rozhodl, abych ho následoval do boxů.”
„Nikdy není lehké držet přesně pět sekund, když má někdo pětisekundový trest, a tak jsem ho předjel.”
Zastávka v boxech spolu s pětisekundovým trestem trvá v praxi ještě déle, protože se mechanici nechtějí vozu dotknout zbytečně brzy a nechávají si časovou rezervu. U Red Bullu dobře věděli, že by z toho mohli těžit, pokud by zaboxovali ve stejném kole. Jedinou nevýhodou bylo, že Verstappenovi hrozil obzvláště dlouhý stint na měkkých pneumatikách, a proto Verstappenův inženýr Gianpiero Lambiase požádal svého jezdce, že potřebují vidět jeden z jeho magických mexických stintů. To zafungovalo, i když Verstappena trochu vyděsil safety car.
„Charles byl velmi blízko, ale zároveň je tady velmi těžké někoho pronásledovat, protože se všechno přehřívá. To mi nejspíše pomohlo, protože mám pocit, že Charles v jednu chvíli zpomalil, aby mohl zchladit. To pro mě bylo docela výhodné.”
„Ale když jsem viděl, že z poslední zatáčky vyjel safety car a nemohl jsem zajet do boxů, tak jsem si říkal, že to se snad ani dít nemůže, protože to pro mě byla asi konečná.”
Díky červené vlajce mohl Verstappen přezout, ale další výzvou byl pevný start, který se Red Bullu letos moc nedaří.
„Skončilo to červenou vlajkou a všechno se poté vyresetovalo. Trochu jsem se bál, protože naše starty letos nebyly vůbec dobré, ale naštěstí se to podruhé podařilo a pak už jsem to dojel až do konce.”
Strategii týmu pochválil i týmový šéf Laurent Mekies. „Opět to byl velmi silný výkon. Tým je v neděli vždycky silný a každý závod riskují. Úspěšnost je opravdu působivá, i když to v Austinu nebylo všechno dokonalé.”
„Přišli s tím jako obvykle lidi ze strategického oddělení a boxové zdi poté, co jsme se dozvěděli, že Charles zajíždí do boxů. Byla to ta nejlepší možnost. Vzhledem k penalizaci jsme k němu měli ztrátu tak akorát. Riskli jsme to a vyšlo to.”
Nadto ale Red Bullu přišlo, že samotný trest byl poměrně mírný. „První věc, která vás napadne, je to, že to má být potrestáno. A proto nás rozhodně docela překvapilo, jak dlouho trvalo, než ten trest potvrdili. A taky nás do určité míry překvapilo, že to bylo jenom pět sekund,” přiznal Mekies. „Protože v tu chvíli, kdy ten trest dali, byl už Charles stejně pět sekund před Lewisem. Přišlo mi to tedy docela mírné, ale co se dá dělat. Závodíme s tím, co máme.”
Verstappen tak získal svou třetí výhru v sezóně a posunul se na druhé místo v Poháru jezdců. Jak se ale od čtyřnásobného mistra světa sluší, prohlásil, že jej žádné místo v celkovém pořadí jej nezajímá, pokud to není to první.