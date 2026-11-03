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FOTO: Než se rozkřičel Svoboďák. Jak vypadaly přípravy protestu na Zelném trhu

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Pravdu neprodáme, nedáme média! S tímto jasným vzkazem se na Zelném trhu scházeli studenti, kteří nenechali nic náhodě. Ještě před samotným startem protestu na brněnském Svoboďáku panovala odhodlaná atmosféra – míchaly se v ní písničky, tvořivé chystání transparentů a papírových čepic z novin.
FOTO: Než se rozkřičel Svoboďák. Jak vypadaly přípravy protestu na Zelném trhu

FOTO: Než se rozkřičel Svoboďák. Jak vypadaly přípravy protestu na Zelném trhu

Zdroj: Jak se Brno připravovalo na protest? Zelný trh ožil transparenty a nápisy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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