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HDMI 2.2 zdvojnásobuje rychlost na 96 Gbit/s a zvládne obraz v 16K. Vyplatí se ale vůbec měnit kabely a zařízení?

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Nový standard HDMI 2.2 přináší dvojnásobnou propustnost oproti předchůdci a teoreticky otevírá cestu až k rozlišení 16K.
Detail HDMI portu

Detail HDMI portu

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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