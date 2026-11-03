HDMI 2.2 zdvojnásobuje rychlost na 96 Gbit/s a zvládne obraz v 16K. Vyplatí se ale vůbec měnit kabely a zařízení?

HDMI 2.2 zvyšuje maximální přenosovou kapacitu z 48 Gbit/s u HDMI 2.1 na 96 Gbit/s. V praxi to znamená, že rozhraní nabízí dostatečnou šířku pásma i pro extrémně náročné obrazové režimy, například 4K při 240 snímcích za sekundu nebo 8K při 60 snímcích za sekundu, a to při plném barevném rozlišení 4:4:4 a barevné hloubce 10 či 12 bitů na kanál. Specifikace počítá také se scénáři, jako je 12K při 120 Hz nebo 16K při 60 Hz. Jde však o maximální možnosti standardu, nikoli o režimy, které bychom měli v nejbližší době běžně vídat v obývacích pokojích.
Organizace HDMI Forum vedle domácí zábavy zmiňuje také využití v rozšířené a virtuální realitě (AR/VR), prostorových a světelných polních displejích, lékařském zobrazování nebo na velkoplošných digitálních informačních tabulích. Vyšší přenosová kapacita i podpora rozlišení až 16K jsou tedy skutečnými součástmi specifikace. Pokud ale řešíte, zda kvůli HDMI 2.2 měnit současnou výbavu, odpověď je pro většinu domácností zatím jednoduchá: ne.
Co přesně 96 Gbit/s odemyká a co ne
Standard HDMI 2.2 byl oznámen 6. ledna 2025 a oficiálně vydán 25. června téhož roku. Certifikace produktů a jejich uvádění na trh jsou samostatné kroky, takže mezi vydáním specifikace a širokou dostupností odpovídajícího hardwaru může uplynout několik let. Podle vyjádření Roba Tobiase z HDMI Licensing Administrator na Computexu 2026 se plnohodnotná zařízení s porty podporujícími přenosovou rychlost 96 Gbit/s očekávají v roce 2027.
Důležitý detail: samotný nápis „HDMI 2.2“ na krabici automaticky nezaručuje přenosovou rychlost 96 Gbit/s. Standard počítá s několika úrovněmi přenosové kapacity, včetně 64, 80 a 96 Gbit/s. Při nákupu proto bude důležité sledovat konkrétní podporované parametry, nikoli pouze číslo verze. Pro nejvyšší přenosovou kapacitu slouží označení Ultra96.
Běžnému divákovi, který sleduje seriály na Netflixu nebo hraje na konzoli ve 4K při 120 Hz, současné HDMI 2.1 s maximální přenosovou kapacitou 48 Gbit/s zpravidla bohatě stačí. Vyšší kapacitu ocení především uživatelé zařízení s extrémně vysokou obnovovací frekvencí, budoucích displejů s rozlišením 8K a plným barevným rozlišením nebo náročných VR headsetů.
Kabely: Ultra96 vs. Ultra High Speed
Kolem kabelů panují zbytečné obavy. Základní pravidlo je jednoduché:
- Ultra High Speed HDMI Cable (který už možná máte doma) podporuje přenosovou rychlost až 48 Gbit/s. Pokud vaše televize, konzole ani grafická karta nevyužívají režimy vyžadující vyšší kapacitu, nový kabel vám nepřinese lepší obraz.
- Ultra96 HDMI Cable je určený pro zařízení, která potřebují vyšší přenosovou kapacitu, tedy až 96 Gbit/s.
- Zpětná kompatibilita funguje oběma směry. Kabel Ultra96 můžete připojit i ke staršímu portu HDMI, přičemž výsledné parametry přenosu budou omezené možnostmi všech zařízení v řetězci.
První spotřebitelské kabely Ultra96 se již objevují na trhu. Například dvoumetrový Silkland S2705 prošel oficiální certifikací HDMI a výrobce ho nabízí za přibližně 780 Kč. Jako investice do budoucna nejde o závratnou částku, bez zařízení podporujícího odpovídající přenosové režimy však jeho vyšší kapacitu zatím nevyužijete.
Nový protokol LIP: konec zpoždění zvuku za obrazem?
Vedle vyšší přenosové kapacity přináší HDMI 2.2 také méně nápadnou, ale potenciálně užitečnou novinku: Latency Indication Protocol (LIP). Tento protokol umožňuje připojeným zařízením vyměňovat si informace o latenci, tedy o zpoždění při zpracování signálu. Díky tomu mohou zařízení lépe koordinovat časování zvuku a obrazu.
Kdo má televizi propojenou přes AV receiver nebo soundbar, možná zná situaci, kdy se pohyb rtů na obrazovce neshoduje s hlasem. Zpoždění mohou způsobovat různé části sestavy a při průchodu signálu přes několik zařízení může být jejich sladění složitější. LIP má pomoci tyto problémy omezit, jeho skutečný přínos však bude záviset na podpoře ze strany jednotlivých zařízení a na konkrétní konfiguraci sestavy.
Pro běžného uživatele tak může jít o praktičtější novinku než podpora rozlišení 16K, kterou většina domácností v dohledné době nevyužije.
Český kontext: Full HD realita vs. 96Gb/s ambice
Než se necháte strhnout čísly ze specifikace, stojí za to podívat se, jaký obsah dnes sledují české domácnosti. O2 Oneplay na svých stránkách uvádí, že televizní vysílání bývá zpravidla dostupné ve Full HD. HBO Max, dnes vystupující pod názvem Max, nabízí obsah ve 4K UHD v rámci tarifu Premium. Vodafone TV má v nabídce několik 4K kanálů, například Love Nature 4K/UHD. Skylink zase uvádí některé programy ve 4K vedle široké nabídky stanic v HD.
Jinými slovy, značná část obsahu, který čeští diváci běžně sledují, se pohybuje mezi Full HD a 4K. Nároky na přenosovou kapacitu jsou tak výrazně nižší než u extrémních obrazových režimů, na které je HDMI 2.2 připravené. Samotné rozlišení navíc není jediným rozhodujícím faktorem: důležitá je také snímková frekvence, barevná hloubka, komprese a konkrétní způsob přenosu.
HDMI 2.2 je tedy připravené na budoucí potřeby, ale většina dnešního běžně dostupného obsahu jeho maximální možnosti nevyužije.
Poučení z minulosti: HDMI 2.1 trvalo roky
HDMI 2.1 bylo představeno v listopadu 2017. Přineslo podporu režimů, jako je 4K při 120 Hz a 8K při 60 Hz, a také funkce eARC, VRR nebo ALLM. Jejich rozšíření do běžně prodávaných zařízení ale nějakou dobu trvalo. V lednu 2021 HDMI Licensing Administrator oznámila, že produkty s HDMI 2.1 jsou široce dostupné. Od vydání specifikace tak uplynuly více než tři roky.
Zavádění nového standardu zkrátka není okamžitý proces. Výrobci musí navrhnout a otestovat potřebné čipy, začlenit je do televizorů, monitorů, grafických karet a dalších zařízení a následně dostat hotové produkty na trh.
U HDMI 2.2 lze očekávat podobný vývoj. První špičkové herní monitory a televizory s porty podporujícími plných 96 Gbit/s se mohou objevit v roce 2027 nebo 2028, širší rozšíření ale může trvat podstatně déle. Masovější adopce tak může přijít až ke konci dekády. Pokud si dnes kupujete televizi nebo konzoli, nemusíte mít obavy, že vaše technika bude za rok zastaralá jen kvůli příchodu nového standardu.
HDMI 2.2 představuje důležitý krok ve vývoji obrazových rozhraní. Nabízí vyšší přenosovou kapacitu a počítá s rozlišeními i obnovovacími frekvencemi, které zatím nejsou v běžné domácí zábavě rozšířené. S nákupem nových kabelů nebo výměnou zařízení proto není třeba spěchat. Až se ve specifikacích vašeho příštího televizoru, monitoru či grafické karty objeví označení Ultra96, bude dávat smysl zvážit, zda jeho možnosti skutečně využijete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík