Po srážce na hřišti zemřel třicetiletý útočník. Brankáře fanoušci nazvali vrahem, on prosil rodinu zesnulého o odpuštění

Na ukazateli běželo nastavení, na tabuli svítilo 2:2. Do konce pondělního utkání 12. kola španělské druhé ligy mezi CD Tenerife a FC Andorra zbývaly podle zápisu rozhodčího dvě minuty. Jesús de Miguel, kterému v kabině říkali Demi, se od středového kruhu rozběhl za dlouhým míčem do protiútoku. Brankář Andorry Jesús Owono vyrazil proti němu daleko za hranici vápna. Podle agenturního popisu, který zveřejnila RTVE, vyskočil směrem k útočníkovi „s kolenem napřed“ a zasáhl ho. De Miguel ještě pár sekund stál, pak se zhroutil do bezvědomí. Hráči obou týmů okamžitě volali zdravotníky, následovala resuscitace na trávníku, sanitka a jednotka intenzivní péče. V úterý 3. listopadu 2026 v 8:00 oznámilo Tenerife, že zemřel.
Dlouhý míč v nastavení
Zápas na stadionu Heliodoro Rodríguez López v Santa Cruz de Tenerife se už nedohrál. Rozhodčí ho podle zprávy agentury EFE, která vycházela ze zápisu zveřejněného španělskou federací, ukončil „vzhledem k závažnosti událostí a po vzájemné dohodě“ obou týmů. Owono dostal červenou kartu. Do zápisu rozhodčí uvedl, že brankář při souboji o míč „brutálně zasáhl“ soupeře nohou ve výšce s použitím nepřiměřené síly.
Přesná lékařská příčina smrti zatím zveřejněna nebyla. Dřívější zprávy popisovaly zástavu a zhoršující se neurologický stav, oficiální komuniké klubu ale diagnózu neuvádí. Rodina přes klub poděkovala za projevy podpory a požádala o maximální respekt k soukromí. Víc neřekla.
De Miguel přitom nebyl hráčem z okraje kádru. Jeho kariéra vedla přes Leganés, Fuenlabradu, Navalcarnero a Unionistas do Castellónu, kde podle klubového profilu nastřílel 25 gólů a pomohl k postupu do druhé ligy. Na Tenerife měl na tuhle cestu navázat.
„Vrah“ z tribun a vypnutý Instagram
Když Owono po vyloučení odcházel ze hřiště, ozývalo se podle deníku AS z tribun skandování „asesino, asesino“ (vrah, vrah). Totéž ho pak čekalo na sociálních sítích. Zprávy ho podle AS „zaplavily“ a brankář si uzavřel Instagram. Jeho účet na síti X byl neaktivní už delší dobu.
Pětadvacetiletého reprezentanta Rovníkové Guineje podle stejného zdroje po zápase viděli v šatně plakat a modlit se. Vývoj De Miguelova stavu sledoval přes klubové kontakty a celou cestu z ostrova byl „opravdu zasažený“. FC Andorra vyjádřila soustrast rodině, spoluhráčům i Tenerife.
Veřejnou omluvu Owono zatím nevydal. Podle informací Ivana Álvareze z pořadu El Partidazo de COPE chce nejdřív soukromě kontaktovat De Miguelovu rodinu nebo někoho z jejího okolí. Omluvit se, vyjádřit podporu a nabídnout pomoc. Teprve potom má přijít veřejné prohlášení. Zda se kontakt uskutečnil a jak rodina reagovala, zatím doloženo není.
Červená karta není rozsudek
V příběhu se míchají tři různé roviny a každá má jiná pravidla.
První je sportovní. Červená karta a formulace v zápisu jsou jednoznačné: rozhodčí zákrok posoudil jako násilný, s použitím nepřiměřené síly. Tento fakt nic nezjemní.
Druhou rovinou je disciplinární řízení. Disciplinární řád RFEF rozlišuje mezi článkem 130, který postihuje násilí ve hře bez následků, a článkem 102 pro násilné jednání s vážnými zraňujícími následky. U něj hrozí distanc na 4 až 12 zápasů. Konečné rozhodnutí komise zatím nepadlo. Řád zároveň výslovně stanoví, že sportovní řízení je nezávislé na trestní odpovědnosti. Pokud by disciplinární orgán narazil na možné znaky trestného činu, má věc předat státnímu zastupitelství.
Třetí rovinou je policie. Podle listu Diario de Avisos, který se odvolává na COPE Tenerife, zahájila španělská národní policie (Policía Nacional) vyšetřování a vede ho oddělení vražd v Santa Cruz de Tenerife. Samotná účast tohoto útvaru ale podle zdroje neznamená, že byl zjištěn trestný čin. U úmrtí s násilnou příčinou jde o standardní postup.
Zdroje z andorrského klubu podle COPE tvrdí, že nešlo o úmysl ublížit, ale o opožděný výběh, který skončil tragicky. Úmysl tedy prokázán není. Nepřiměřená síla podle rozhodčího ano. Fatální následek automaticky neznamená úmysl a absence úmyslu zase neznamená, že zákrok byl v pořádku. Mezi těmito dvěma větami leží práce vyšetřovatelů, ne tribun.
Když fotbal hledá viníka
Po traumatické scéně lidé hledají tvář. Konkrétní člověk je srozumitelnější než kombinace rychlosti, rizika kontaktního sportu a zlomků sekundy. Sociální sítě tento reflex násobí. Studie anglické hráčské asociace PFA ukázala, že ze 44 sledovaných profesionálů dostalo během šesti týdnů urážlivé zprávy dvacet. Konzervativní odhad mluví o 40 % hráčů vystavených pravidelnému diskriminačnímu obtěžování. Data se týkají britského prostředí, mechanismus je ale univerzální.
Historie fotbalu zná podobné případy:
|Hráč
|Rok
|Co se stalo
|John Thomson (Celtic)
|1931
|Brankář zemřel po kolizi se Samem Englishem v derby Old Firm.
|Antonín Brynda (Kladno)
|1955
|Zranění hlavy v ligovém zápase, smrt po více než měsíci v kómatu.
|Serhij Perchun (CSKA Moskva)
|2001
|Srážka hlavou s Budunem Budunovem v zápase s Anži Machačkala.
|Choirul Huda (Persela)
|2017
|Srážka se spoluhráčem, zástava dechu a srdce, smrt v nemocnici.
Nejbližší paralelou k Owonovu příběhu je osud Sama Englishe. Podle záznamu debaty ve skotském parlamentu ho oficiální vyšetřování zbavilo viny a Thomsonova rodina tento závěr podporovala. Přesto ho fanoušci léta pronásledovali pokřiky. English přestoupil do Anglie a nakonec s fotbalem skončil. U Perchuna ani Hudy zdroje podobně cílené osočování jednoho hráče nepopisují.
Z českého pohledu je nejbližší případ Antonína Bryndy z Kladna. Dne 14. května 1955 utrpěl v zápase se Spartakem Praha Sokolovo zranění hlavy a 30. června zemřel. Historik Roman Jašek z Komise pro historii a statistiku FAČR podle magazínu Football Club uvádí, že jde pravděpodobně o jediného fotbalistu, který zemřel na následky zranění z československé ligy.
Jak se s podobným traumatem vyrovnává hráč, který u něj stál, je otázka, kterou si fotbal dlouho nekladl. Hráčská organizace FIFPRO dnes řadí duševní zdraví mezi zdravotní priority a americká univerzitní sportovní asociace NCAA doporučuje sportovním organizacím písemné a nacvičené plány krizové psychologické péče. Jakou pomoc dostává Owono, veřejně známo není.
Jak je to v Česku
Ze španělských zdrojů nevyplývá, že by zdravotní pomoc na Tenerife selhala. Zásah byl okamžitý, hráče resuscitovali a převezli na jednotku intenzivní péče. Otázka připravenosti se ale týká každého stadionu.
Český profesionální fotbal má od sezony 2025/26 pravidlo 4Z, které Ligová fotbalová asociace zavedla pro Chance Ligu i Chance Národní Ligu. Kluby musí mít:
- standardizovaně vybavenou zdravotní místnost se stadionovým defibrilátorem,
- další defibrilátor přímo u hrací plochy,
- předzápasový zdravotní briefing,
- lékaře v realizačním týmu každého mužstva,
- určenou posádku zdravotnické záchranné služby,
- krizové protokoly pro bezvědomí i úrazy zubů.
V nižších soutěžích a na amatérských hřištích ale často zůstává první pomoc na spoluhráčích a divácích. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že resuscitace zahájená svědky kolapsu může zvýšit šanci na přežití až trojnásobně. S každou minutou zpoždění defibrilace naděje klesá o jednotky procent.
Postup podle pražské záchranné služby je jednoduchý. Ověřit, že je místo bezpečné, a zkontrolovat, zda hráč reaguje a normálně dýchá. Pokud ne, volat 155 a začít stlačovat hrudník zhruba do třetiny jeho hloubky rychlostí 100 až 120 stlačení za minutu. Mezitím nechat přinést defibrilátor, zapnout ho a řídit se jeho pokyny. Pokračovat až do příjezdu záchranářů.
Zápas mezi Tenerife a Andorrou zůstane navždy nedohraný, se skóre 2:2 a dvěma minutami na hodinách. O vině rozhodnou vyšetřovatelé a disciplinární komise, ne pokřik z tribuny. Rodina zatím požádala jen o jediné: o klid.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle