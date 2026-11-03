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Po srážce na hřišti zemřel třicetiletý útočník. Brankáře fanoušci nazvali vrahem, on prosil rodinu zesnulého o odpuštění

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Útočník Tenerife Jesús de Miguel zemřel po srážce s brankářem Andorry. Jesúse Owona vyprovázel stadion pokřikem „vrah“, teď chce rodinu soukromě prosit o odpuštění.
Po srážce na hřišti zemřel třicetiletý útočník. Brankáře fanoušci nazvali vrahem, on prosil rodinu zesnulého o odpuštění

Po srážce na hřišti zemřel třicetiletý útočník. Brankáře fanoušci nazvali vrahem, on prosil rodinu zesnulého o odpuštění

Zdroj: Futbol Club Andorra
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 19:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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