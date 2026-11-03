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Meteorologové už vědí, jestli Martin letos přijede na bílém koni

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Dennívýzva
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Začátek listopadu přinesl do Česka velmi studené počasí, a tak se zdá, že by letos příjezd svatého Martina na bílém koni (tedy příchodu prvního sněhu) mohl být reálný. Jenže další vývoj počasí půjde podle modelů přesně opačným směrem.
Meteorologové už vědí, jestli Martin letos přijede na bílém koni

Meteorologové už vědí, jestli Martin letos přijede na bílém koni

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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