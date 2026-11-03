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Proč na noc hodit trochu droždí do záchodu. Výsledek potvrzují i vědci

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Dennívýzva
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Nepříjemný zápach z toalety a pomalý odtok vody trápí každou domácnost. Místo agresivních chemikálií můžete sáhnout po surovině ze spíže, kterou běžně používáte na pečení. Biologický princip je jednoduchý a účinný.
Proč na noc hodit trochu droždí do záchodu. Výsledek potvrzují i vědci

Proč na noc hodit trochu droždí do záchodu. Výsledek potvrzují i vědci

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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