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Štrúdl z tvarohového těsta se špaldovou moukou. Výborný základ pro ovocné i další oblíbené náplně

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Když chci upéct něco domácího bez zdlouhavého zadělávání těsta, sahám právě po tomto štrúdlu ze špaldové mouky a tvarohu. Těsto je jen ze tří hlavních surovin, dobře se s ním pracuje a díky tvarohu zůstává vláčné i druhý den. Mám ráda, že si do něj můžu dát skoro jakoukoli náplň: klasická jablka, tvaroh, mák nebo i slanou variantu, když je chuť na změnu.
Obrázek k receptu s názvem Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Tenhle štrúdl ze špaldové mouky a tvarohu si můžete naplnit po svém a vždy chutná skvěle

Obrázek k receptu s názvem Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Tenhle štrúdl ze špaldové mouky a tvarohu si můžete naplnit po svém a vždy chutná skvěle

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tenhle štrúdl ze špaldové mouky a tvarohu si můžete naplnit po svém a vždy chutná skvěle
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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