Štrúdl z tvarohového těsta se špaldovou moukou. Výborný základ pro ovocné i další oblíbené náplně

Štrúdlové těsto u nás doma dlouho patřilo do kategorie „raději někdy jindy“. Zdálo se mi, že kolem něj bude moc práce a výsledek nejistý. Pak jsem ale jednou smíchala , špaldovou mouku tvaroh a máslo do obyčejného těsta a od té doby se k němu vracím. Závin je vláčný, při válení se nechová protivně a snese sladkou i slanou náplň. Jablka se skořicí jsou klasika, ale večer se dá naplnit klidně i něčím vydatnějším.
Na tomhle těstě mám ráda hlavně to, že po upečení nebývá suché ani tvrdé. U rychlých
se to občas stane, zvlášť když se těsto přepracuje nebo přepeče. Tvaroh mu dá závinů měkkost, špalda zase trochu výraznější chuť, takovou méně prázdnou. Podobné recepty se dnes objevují i v domácích kuchařských skupinách a na blozích. Někdo přidává řecký jogurt, někdo vejce, někdo část celozrnné mouky. Já nakonec nejčastěji skončím u jednoduché sestavy z 250 g špaldové mouky, 250 g tvarohu a 205 g Hery nebo másla. Když má přijet rodina, zadělávám rovnou dvojnásobek. Většinou se neztratí ani kousek.
Můj tip zní: Chcete-li křehčí výsledek, dejte těstu po zadělání aspoň 30 minut v lednici. Je to drobnost, ale při válení se pak chová znatelně líp. Recept na vláčný špaldový štrúdl s tvarohem
Doba přípravy: 20 minut + 30 minut odpočinek těsta Doba pečení: 30-35 minut Počet porcí: 2 záviny Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g špaldové mouky 250 g měkkého tvarohu 205 g Hery nebo másla 1 špetka soli
Klasická jablečná náplň: 4-5 ks jablek 3 lžíce cukru nebo podle chuti 1 lžička mleté skořice 2 hrsti rozinek 3 lžíce strouhanky 1 hrst nasekaných vlašských ořechů, nemusí být 1 ks vejce na potření Postup přípravy tvarohového štrúdlu ze špaldové mouky
1. Do mísy nasypte
špaldovou mouku, přidejte tvaroh, Heru nebo máslo a špetku soli. Rukou, případně vařečkou, suroviny rychle spojte v hladké těsto. Není potřeba ho dlouze hníst, spíš naopak. Jakmile drží pohromadě, stačí.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně jen dobře přikryjte, a dejte na 30 minut do lednice. Zpevní, trochu si odpočine a při válení se nebude tolik lepit na vál ani na ruce.
3. Během čekání připravte
jablečnou náplň. Jablka oloupejte, nahrubo nastrouhejte a pokud jsou hodně šťavnatá, lehce je vymačkejte. Pak je promíchejte s cukrem, skořicí, rozinkami a případně také s ořechy. Troubu nastavte na 180 °C
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4. Plech vyložte pečicím papírem, ať se pak se záviny zbytečně nebojuje.
5. Odleželé
těsto rozdělte na dvě části. Každou rozválejte na pomoučeném válu do tvaru obdélníku. Nemusí být průsvitné ani tenké jako papír; u tohoto těsta je příjemnější střední tloušťka.
6. Střed každého plátu posypte trochou
strouhanky. Vypadá to jako maličkost, ale strouhanka nasaje část šťávy z jablek a závin pak nebude uvnitř mokrý.
7. Na těsto rozdělte
jablečnou náplň, okraje ale nechte volné. Závin opatrně smotejte a konce založte dolů, aby náplň při pečení neutíkala ven.
8. Oba záviny přesuňte na plech, potřete rozšlehaným
vejcem a nahoře je můžete párkrát jemně propíchnout vidličkou. Pára se dostane ven a povrch zůstane úhlednější. Foto: Cooky.cz, Před pečením potřete vajíčkem a. propíchejte jemně vidličkou.
9. Pečte v předehřáté troubě zhruba
30-35 minut, až povrch zezlátne. Trouby si umí dělat věci po svém, takže ke konci pečení je lepší na závin občas mrknout.
10. Upečený
štrúdl nechte chvíli stát, potom ho pocukrujte a krájejte ostrým nožem. Nejvíc chutná v den pečení, ale díky tvarohu zůstává měkký i další den. Skladujte ho přikrytý v chladu. Foto: Cooky.cz, Po upečení nechte štrúdl chvíli odstát. Rady jaké náplně se do tohoto těsta hodí nejlépe Pro jemnější chuť sáhněte do těsta po másle. S Herou se ale pracuje velmi dobře a v mnoha domácnostech má pořád své místo. Do jablečné náplně se hodí také trochu vanilkového cukru nebo pár kapek rumu, hlavně pokud předem namáčíte rozinky. U slané varianty se mi osvědčilo těsto plnit dušeným zelím, uzeným nebo směsí špenátu a sýra. Tenhle recept se dá obměňovat docela dlouho, aniž by se doma okoukal. Když nejsou po ruce dobrá jablka, dávám dovnitř tvaroh s rozinkami, mák se švestkovými povidly nebo nahrubo nastrouhané hrušky. U slaných náplní se vyplatí nechat směs předem vychladnout a slít nebo vymačkat přebytečnou tekutinu. Jinak se těsto zbytečně zapaří a ztratí křehkost.
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