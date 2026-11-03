Hokejové mistrovství světa přichází kvůli Rusku o další peníze. Velký sponzor oznámil tvrdé rozhodnutí

Finský výrobce pneumatik Nokian Tyres v úterý 3. listopadu oznámil, že v případě účasti ruské reprezentace ukončí sponzorství hokejového mistrovství světa v roce 2027. Společnost má přitom s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) uzavřenou smlouvu na dva šampionáty, z nichž první se uskutečnil letos ve Švýcarsku. Spolupráci původně plánovala také pro nadcházející turnaj v Německu, svůj postoj však přehodnotila po rozhodnutí sportovní arbitráže o návratu ruských týmů. Podle vedení firmy by pokračování partnerství za těchto okolností odporovalo jejím hodnotám. Rozhodnutí se týká přímo mistrovství světa v roce 2027 a jeho platnost je podmíněna ruskou účastí. Výši finanční podpory, o kterou by pořadatelé mohli přijít, společnost ve svém oznámení neuvedla.
Pro Nokian Tyres přitom nejde o dlouholeté partnerství, které by firma pouze automaticky prodlužovala. Sponzorskou smlouvu na roky 2026 a 2027 uzavřela teprve v říjnu loňského roku, kdy spojení s hokejovým šampionátem představovala jako příležitost oslovit miliony fanoušků. Její současný krok tak znamená zásadní změnu původního obchodního plánu.
Po 37 letech končí také další významný partner
Nokian Tyres není jedinou společností, která se rozhodla proti možnému návratu Ruska zasáhnout. Už v pondělí oznámila švédská firma AJ Products, že nechce spojovat své jméno s mistrovstvím světa v příštím roce. Pro hokejovou federaci jde o citelný zásah, protože tento výrobce vybavení pro pracoviště podporuje šampionáty nepřetržitě od roku 1989. Generální ředitel David Bray označil rozhodnutí o ukončení spolupráce za jednoznačné, přestože společnost měla s federací dlouhodobé obchodní vztahy. Odstoupení tak přichází po 37 letech partnerství a ukazuje, že současný spor zasahuje i zavedené sponzorské vazby. Pro pořadatele je podstatné také to, že nejde o izolovanou reakci jedné firmy, ale o několik rozhodnutí přijatých během krátké doby.
Výhrady vyjádřila rovněž česká sázková společnost Tipsport, která odmítá svou reklamní prezentaci při případných utkáních ruské reprezentace. Její stanovisko ale zatím neznamená úplné ukončení sponzorské spolupráce s IIHF. O dalších krocích chce rozhodnout podle postoje federace a národních hokejových svazů. Rozdíl mezi úplným odchodem sponzora a omezením reklamy je přitom zásadní, protože jednotlivá opatření mohou mít na financování šampionátu odlišný dopad.
Rozhodnutí soudu změnilo situaci během několika dnů
Současný spor odstartoval verdikt Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) z 30. října, který otevřel cestu k návratu Ruska do soutěží pořádaných IIHF. Ruské reprezentace přitom byly z mezinárodních turnajů vyloučeny od roku 2022 v souvislosti s vojenskou invazí na Ukrajinu. Ještě letos v červenci hokejová federace potvrdila, že ruské týmy nesmějí nastoupit na několik světových šampionátů v sezoně 2026/2027. Své rozhodnutí zdůvodňovala bezpečnostními riziky, organizačními problémy a ochranou regulérnosti soutěží. Arbitráž však její postup změnila a federace nyní musí řešit, jak soudní verdikt uvést do praxe. Samotné rozhodnutí ovšem neznamená, že už jsou všechny organizační podmínky ruské účasti vyřešené.
Federace upozornila zejména na komplikace s rozpisy zápasů, ubytováním, cestováním a zajištěním bezpečnosti jednotlivých týmů. Případná změna složení turnaje vyžaduje spolupráci s národními svazy, organizátory i úřady pořadatelských zemí. Nejde tedy pouze o otázku, zda budou ruští hokejisté připuštěni na led, ale také o schopnost uspořádat turnaj za podmínek přijatelných pro všechny účastníky.
Odpor sílí také mezi hokejovými reprezentacemi
Proti návratu ruských hokejistů se postavilo několik evropských zemí včetně Finska, Švédska, Norska a Dánska. Odmítavý postoj vyjádřilo také Česko, jehož reprezentace nechce proti Rusku na světovém šampionátu nastoupit. Jednotlivé svazy přitom poukazují nejen na pokračující válku na Ukrajině, ale také na bezpečnostní a politické důsledky společných utkání. Situace může výrazně zkomplikovat přípravu turnaje, protože odmítnutí zápasu by zasáhlo do sportovního programu i výsledků jednotlivých skupin. Zatím však není definitivně vyjasněno, jak by organizátoři postupovali při skutečném bojkotu některého utkání. Nejistota se proto týká nejen samotného startu Ruska, ale také podoby šampionátu.
Mistrovství světa v roce 2027 se má uskutečnit od 13. do 30. května v německých městech Düsseldorf, Gelsenkirchen a Mannheim. Vedle postoje jednotlivých reprezentací budou organizátoři muset řešit také obchodní důsledky rozhodnutí sportovní arbitráže. Sponzorské příjmy představují důležitou součást financování velkých mezinárodních turnajů, přičemž ztráta partnerů může znamenat potřebu hledat náhradní podporu. Přesnou výši případného výpadku zatím nelze určit, protože zveřejněné informace neobsahují hodnoty jednotlivých smluv. Otevřená zůstává také otázka, zda se k dosavadním protestům připojí další významné společnosti.
Použité zdroje: nokiantyres.com, reuters.com