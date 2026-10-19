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Google a OpenAI mají problém: Jejich nové modely generují zakázané nahé snímky

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Nejnovější obrazové modely Googlu a OpenAI dokážou víc než jejich předchůdci, akorát v jednom důležitém ohledu zaostávají. Výzkumníci zjistili, že jejich bezpečnostní filtry lze překonat překvapivě často. Výsledky otevírají nepříjemné otázky.
Google a OpenAI mají problém: Jejich nové modely generují zakázané nahé snímky

Google a OpenAI mají problém: Jejich nové modely generují zakázané nahé snímky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:00

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