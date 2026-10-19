Google a OpenAI mají problém: Jejich nové modely generují zakázané nahé snímky

Google a OpenAI mají problém: Jejich nové modely generují zakázané nahé snímkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google a OpenAI mají problém: Jejich nové modely generují zakázané nahé snímkyZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 19.10.2026 05:00
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