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Ani po 40 letech není konec. Černobyl ukrývá velmi odolné radioaktivní částice

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Čtyřicet let po výbuchu černobylské elektrárny přišli němečtí vědci s překvapivým zjištěním. Radioaktivní částice rozptýlené při havárii jsou podstatně odolnější, než se předpokládalo. Objev může změnit způsob posuzování dlouhodobé kontaminace.
Ani po 40 letech není konec. Černobyl ukrývá velmi odolné radioaktivní částice

Ani po 40 letech není konec. Černobyl ukrývá velmi odolné radioaktivní částice

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 03:00

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