Ani po 40 letech není konec. Černobyl ukrývá velmi odolné radioaktivní částice

Černobylská katastrofa z 26. dubna 1986 po sobě zanechala dědictví, které vědce nepřestává překvapovat. Výzkumníci z Leibnizovy univerzity v Hannoveru a německého centra Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf nyní zjistili, že některé radioaktivní úlomky jaderného paliva odolávají působení okolního prostředí mnohem lépe, než se dosud předpokládalo.
Jde o částice velké pouhých 8 až 50 mikrometrů, které se při výbuchu čtvrtého reaktoru rozptýlily do okolí elektrárny. Přestože od havárie uplynulo čtyřicet let, stále obsahují nebezpečné radionuklidy.
Čtyřicet let v půdě, ale struktura zůstala téměř neporušená
Výzkumný tým vedený Tobiasem Weissenbornem a Christophem Hennigem analyzoval šest radioaktivních částic odebraných ze dvou lokalit. V evropském synchrotronovém zařízení ve francouzském Grenoblu zkoumali jejich krystalickou strukturu pomocí rentgenového záření. Každý vzorek přitom proměřili přibližně ze dvou tisíc různých úhlů.
Výsledek vědce překvapil. U některých částic zůstala struktura oxidů uranu UO₂ a U₄O₉ z velké části zachována. Radioaktivní produkty štěpení tak mohou zůstávat uvězněné uvnitř materiálu, místo aby se postupně uvolňovaly do půdy a podzemních vod.
Analýza rovněž odhalila částice, v nichž se uranové palivo při havárii spojilo s oxidem zirkoničitým.
Extrémní teploty během katastrofy vytvořily neobvyklé materiálové struktury, jejichž vlastnosti odborníci stále zkoumají.
Dobrá zpráva pro půdu, ale rozhodně ne pro návštěvníky
Odolnost radioaktivních úlomků má i nepříjemnou stránku. Některé formy oxidů uranu, například U₃O₈, jsou mechanicky nestabilní a mohou se rozpadat na jemný prach. Ten dokáže roznášet vítr a jeho vdechnutí představuje zdravotní riziko.
Autoři studie publikované v časopise Journal of Hazardous Materials proto varují před ukvapenými závěry. Šest prozkoumaných částic nestačí k posouzení bezpečnosti celé uzavřené oblasti. Jednotlivé úlomky se navíc svým složením výrazně liší.
Paradox černobylského dědictví je tak zřejmý. Materiál, který dnes radioaktivní látky zadržuje, je může po dalším narušení uvolnit až za mnoho let. Vědci proto pokračují ve výzkumu dalších vysoce radioaktivních složek paliva. Nové poznatky mají pomoci zpřesnit odhady kontaminace a dlouhodobých rizik jaderných havárií.