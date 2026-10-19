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Máte firemní Facebook? Nové podmínky Mety vyvolaly vážné obavy o obsah webů

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Meta vyvolala rozruch novými obchodními podmínkami, které podle právníků mohly umožnit využívání obsahu cizích webů pro vývoj AI. Společnost po kritice ustoupila a text upravila. Vydavatelé však upozorňují, že problém tím zdaleka nezmizel.
Máte firemní Facebook? Nové podmínky Mety vyvolaly vážné obavy o obsah webů

Máte firemní Facebook? Nové podmínky Mety vyvolaly vážné obavy o obsah webů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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