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Tvorba webů zažívá zemětřesení: Programátorům mizí zakázky, firmy díky AI ušetří

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Zakázky na WordPress a PHP se na platformě Freelancer.com propadly téměř o 60 %. Podnikatelé mezitím oslavují levné weby vytvořené umělou inteligencí. Nový průzkum ale ukazuje, že mezi rychle vygenerovanou stránkou a skutečně hotovým webem je pořád značný rozdíl.
Tvorba webů zažívá zemětřesení: Programátorům mizí zakázky, firmy díky AI ušetří

Tvorba webů zažívá zemětřesení: Programátorům mizí zakázky, firmy díky AI ušetří

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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