Tvorba webů zažívá zemětřesení: Programátorům mizí zakázky, firmy díky AI ušetří

Umělá inteligence začíná výrazně měnit podnikání webových vývojářů. Zatímco ještě před několika lety si firmy běžně objednávaly tvorbu stránek u programátorů či agentur, dnes stále častěji experimentují s automatickými generátory. Výsledek vypadá na první pohled lákavě. Web vznikne během krátké chvíle a jeho pořízení může stát zlomek původní ceny. Avšak rychlost a nízké náklady mohou zakrývat problémy, které se projeví až při skutečném provozu.
Podle průzkumu společnosti Bluehost využilo AI nástroje pro tvorbu webových stránek 53 % z 201 oslovených amerických podnikatelů. Ti uváděli průměrnou úsporu 850 dolarů a přibližně 32 hodin práce. Spokojenost s výsledkem vyjádřilo dokonce 97 % uživatelů, přičemž 72 % bylo velmi spokojeno.
Na podobná čísla se dobře dívá zejména firmám, které chtějí ušetřit. Samotná spokojenost majitele však ještě nic nevypovídá o technické kvalitě webu, jeho bezpečnosti nebo schopnosti dlouhodobě přivádět zákazníky.
Zakázky na WordPress a PHP prudce ubývají
Statistiky freelance platformy Freelancer.com ukazují mimořádně výrazný propad. Mezi druhým čtvrtletím roku 2024 a třetím čtvrtletím 2026 se počet nabídek v oblasti webdesignu snížil o 59 %. Stejně dopadlo PHP, zakázky související s WordPressem klesly o 58 % a nabídky na práci s HTML o 55 %.
Taková čísla už nelze jednoduše přehlížet. Přesto by bylo předčasné tvrdit, že AI připravila o práci více než polovinu webových vývojářů. Statistiky totiž pocházejí pouze z jedné platformy a neprokazují přímou souvislost mezi nástupem AI a úbytkem zakázek.
Zajímavější je samotný přístup podnikatelů. Mnozí zjevně považují vytvoření webu především za otázku vzhledu a ceny. Profesionální vývoj však zahrnuje také správné technické řešení, zabezpečení, přístupnost, optimalizaci rychlosti nebo následnou údržbu. Tyto oblasti mohou laikům snadno uniknout.
Průzkum navíc zadala společnost Bluehost, která sama nabízí služby a nástroje pro tvorbu webových stránek. Její výsledky proto stojí za pozornost, současně je však namístě hodnotit je s vědomím tohoto obchodního zájmu.
AI vytvoří web rychle. Opravovat ho ale musí člověk
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Nejpřekvapivější zjištění přichází při pohledu na skutečnou práci s vygenerovanými stránkami. Pouhých 9 % uživatelů zveřejnilo web bez jakýchkoliv úprav. Celých 61 % respondentů zasahovalo do textového obsahu a 60 % měnilo grafickou podobu.
Zatímco marketing AI generátorů často zdůrazňuje jednoduchost a automatizaci, samotní podnikatelé zjevně nepovažují první výsledek za definitivní. Více než polovina, konkrétně 54 %, chce také osobně schvalovat každou další změnu, kterou umělá inteligence navrhne.
Zásadní otázkou zůstává, kdo posoudí správnost technického řešení. AI dokáže vytvořit působivou úvodní stránku, ale pěkný design automaticky neznamená kvalitní zdrojový kód, bezpečně zpracované formuláře nebo správně nastavené vyhledávání. Pokud majitel webu programování nerozumí, nemusí případné nedostatky vůbec rozpoznat.
Ostatně ani uváděné úspory nelze zaměňovat za objektivně ověřenou návratnost investice. Jde o zkušenosti oslovených podnikatelů, nikoliv o nezávislý technický audit vytvořených stránek. Průzkum neprokazuje, že by AI weby dosahovaly stejné kvality jako profesionálně vyvinuté projekty.
Někteří respondenti sice po zapojení AI zaznamenali vyšší návštěvnost či tržby, samotná čísla ovšem nedokazují, že zlepšení způsobila právě umělá inteligence. Pro webové vývojáře představuje současný vývoj vážnou konkurenci, nikoliv automatický rozsudek smrti jejich profese. Jednoduché firemní prezentace se stávají dostupnějšími a část zákazníků už nebude chtít platit za práci, kterou zvládne generátor během několika minut.