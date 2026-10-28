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Florence Pugh a Chappell Roan propadly odvážné ofině, která promění celý účes

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Dlouhé vrstvy a ofiny inspirované francouzskými ikonami ustupují do pozadí. Pozornost poutá micro baby bangs, která dokáže proměnit celý účes. Florence Pugh a Chappell Roan ukazují její elegantnější i hravější podobu. Komu může slušet a na co myslet, než se rozhodnete pro radikální změnu?
Florence Pugh a Chappell Roan propadly odvážné ofině, která promění celý účes

Florence Pugh a Chappell Roan propadly odvážné ofině, která promění celý účes

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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