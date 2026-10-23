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Nosí ho i Victoria Beckham: Vlasový trend, který před lety zaplavil sociální sítě, je zpět

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Ombré se vrací mezi vlasové trendy. Jenže tentokrát v jemnější podobě, která sází na přirozený přechod mezi tmavými kořínky a světlejšími délkami. I Victoria Beckham ukazuje, že medové a karamelové tóny mohou dodat hnědým vlasům hloubku a lesk. Jak vybrat správný odstín a co vědět o údržbě?
Nosí ho i Victoria Beckham: Vlasový trend, který před lety zaplavil sociální sítě, je zpět

Nosí ho i Victoria Beckham: Vlasový trend, který před lety zaplavil sociální sítě, je zpět

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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