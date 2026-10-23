Nosí ho i Victoria Beckham: Vlasový trend, který před lety zaplavil sociální sítě, je zpět

Ombré hlásí návrat
Ještě před několika lety patřilo ombré k nejvýraznějším vlasovým
trendům. Účesy s tmavšími kořínky a výrazně světlejšími konečky tehdy zaplavily sociální sítě a staly se charakteristickým prvkem první poloviny desátých let. Postupně je ale vystřídaly jemnější techniky barvení, například balayage nebo prosvětlení kolem obličeje.
Ombré se však znovu dostává do pozornosti, tentokrát v podobě, která sází na propracovanější barevné přechody a přirozenější výsledek. Jednou z osobností, které tento návrat připomínají, je Victoria Beckham. Její
vlasy ukazují, že kontrast mezi tmavým základem a světlejšími délkami nemusí působit výrazně ani zastarale. Stačí pracovat s vhodně zvolenými odstíny, které se vzájemně doplňují. Victoria Beckham sází na medové tóny a přirozený kontrast
Britská návrhářka, podnikatelka a bývalá členka skupiny Spice Girls dlouhodobě dokazuje, že nadčasový
styl nemusí znamenat neměnnost. Její vlasový look kombinuje tmavší hnědé kořínky s postupně zesvětlujícími se délkami, které přecházejí do teplých blond odstínů. Výsledkem jsou vlnité vlasy se zlatavými odlesky, jejichž barevnost vynikne zejména při pohybu a na světle.
Kadeřník Adam Reed v souvislosti s moderním ombré upozorňuje na přitažlivost kontrastu mezi tmavším základem a světlejšími délkami. Současné pojetí přitom nemusí stavět na ostrém přechodu mezi dvěma výrazně odlišnými
barvami. Místo tmavě hnědých kořínků a téměř platinových konečků může pracovat s čokoládovým základem, karamelovými délkami a medovými odlesky. Výsledek tak působí jemněji, aniž by ztrácel hloubku.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VICTORIA BECKHAM I LUCY HALE SI OBLÍBILY STŘIH, KTERÝ DOKAZUJE, ŽE DOKONALOST UŽ NENÍ V KURZU Medové ombré sluší brunetkám i milovnicím světlejších vlasů
Jednou z předností ombré je jeho přizpůsobivost. Přestože se nejčastěji spojuje s kombinací hnědé a blond, konkrétní odstíny lze přizpůsobit výchozí barvě vlasů i požadovanému výsledku.
Teplé medové tóny jsou zajímavou volbou zejména pro brunetky, které chtějí dodat vlasům světlo, ale nechtějí se vzdát tmavého základu. Čokoládově hnědé kořínky mohou plynule přecházet do karamelových délek a zlatavých konečků. Vlasy tak získají barevnou hloubku, aniž by bylo nutné zesvětlovat celou jejich plochu.
Pokud dáváte přednost méně zlatavému výsledku, alternativou je kombinace tmavě hnědé a béžové blond. Ta působí neutrálněji a může vyhovovat ženám, které nechtějí příliš teplé odlesky. Výraznější kontrast naopak vytvoří krémová blond, která se světlým konečkům postaví proti tmavému základu.
Ombré navíc nemusí pracovat pouze s blond odstíny. Zajímavě může vypadat i kombinace několika odstínů hnědé, například kakaa, kaštanů a čokolády s teplejšími podtóny. Výsledkem je decentnější barevná proměna, která se hodí i pro ty, kdo nechtějí výrazné zesvětlení.
Jak vybrat správný odstín medového ombré
Při výběru barvy se vyplatí zohlednit přirozený odstín vlasů, podtón pleti i požadovanou míru kontrastu. Medové, zlatavé a karamelové tóny mohou podtrhnout teplejší barevnost, zatímco béžové odstíny nabídnou méně zlatavý výsledek. Nejde však o striktní pravidla. Důležité je především to, jak jednotlivé barvy působí v kombinaci s vaší přirozenou barvou vlasů a celkovým vzhledem.
S výběrem vám pomůže profesionální kolorista, který navrhne vhodnou kombinaci odstínů i umístění zesvětlených částí. Výsledné ombré totiž nemusí začínat ve stejné výšce u každé klientky. Záleží na délce vlasů, jejich střihu i na tom, zda chcete výraznější kontrast, nebo jen jemné prosvětlení konečků.
Zvláštní pozornost vyžadují dříve barvené, velmi tmavé nebo poškozené vlasy. Výrazné zesvětlení je pro ně větší zátěží a může vyžadovat několik návštěv salonu. Domácí experimentování proto není ideální cestou, zejména pokud chcete dosáhnout plynulého přechodu bez nežádoucích barevných rozdílů.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: PODZIM PATŘÍ HNĚDÝM VLASŮM: NA VZESTUPU JE BALAYAGE, KTERÁ PŮSOBÍ DRAZE, ALE NE DOKONALE Foto: Pexels Největší výhoda medového ombré tkví v údržbě
Ombré může být praktičtější než celoplošné zesvětlení, protože tmavší kořínky často zůstávají v přirozeném odstínu. Odrosty proto nebývají tak nápadné a není nutné je tak často upravovat. Právě spojení propracovaného vzhledu s relativně snadnou údržbou je jedním z důvodů, proč tato technika zůstává atraktivní i pro ženy, které nechtějí trávit příliš času v kadeřnickém salonu.
To ovšem neznamená, že zesvětlené vlasy nevyžadují péči. Světlejší délky mohou být sušší a náchylnější k lámání, proto se vyplatí používat kosmetiku určenou pro barvené vlasy a podle jejich stavu zařadit hydratační či regenerační péči. Důležitá je také tepelná ochrana při fénování a stylingu.
Pozornost věnujte rovněž samotnému odstínu. Medová blond může postupně ztrácet intenzitu nebo získávat nežádoucí barevné podtóny. V takovém případě může pomoci toner, který barvu osvěží a upraví její výsledný tón. Potřeba jeho použití závisí na použité technice, stavu vlasů i tom, jak se barva postupně mění.
Pokud hledáte změnu, která vlasům dodá světlo, ale nevyžaduje radikální proměnu celé barvy, může být medové ombré vhodnou volbou. Nejlepšího výsledku dosáhnete tehdy, když zvolíte odstíny odpovídající vašim vlasům a svěříte jejich propojení zkušenému koloristovi.
Zdroje: Harper’s Bazaar, Grazia Daily, Instagram