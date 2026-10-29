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„Ne každá odchylka je nutně špatně a někdy může návrhu pomoct,” zastává designérka Lenka Holubcová

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Sklo je pro designérku Lenku Holubcovou živým materiálem, který si i po generacích pokusů zachovává vlastní vůli a nevyzpytatelnost. Ve své tvorbě propojuje inspiraci přírodou s funkčním designem a hledá nové možnosti, jak tradiční materiál využít v každodenním životě. Co ji na práci se sklem fascin
„Ne každá odchylka je nutně špatně a někdy může návrhu pomoct,” zastává designérka Lenka Holubcová

„Ne každá odchylka je nutně špatně a někdy může návrhu pomoct,” zastává designérka Lenka Holubcová

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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