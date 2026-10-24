Manikúra jako sluneční brýle: Nový nehtový trend je nečekanou podzimní možností

Inspirace ze sedmdesátých let
Na přehlídce Diane von Furstenberg během týdne módy v New Yorku se propojila retro atmosféra sedmdesátých let s výraznými barvami, zavinovacími šaty a splývavými materiály. Zatímco oblečení přitahovalo pozornost pestrými odstíny a vzory, manikúra zůstala jemná a průsvitná.
Za vzhledem stojí manikérka Miss Pop, která pro přehlídku vytvořila několik variant takzvaných „Sunglasses Nails“. Inspirovala se tónovanými skly slunečních brýlí a barevností kolekce. Výsledkem jsou nehty s lehkým hnědým, růžovým nebo zeleným nádechem, které zachovávají přirozený vzhled a zároveň odrážejí světlo díky perleťovému efektu.
Jak vypadají „Sunglasses Nails“
Základem je průsvitný lak s jemným shimmerem, který nehtům dodává barvu, aniž by zcela zakryl jejich přirozený vzhled. Hnědá varianta připomíná kouřově zbarvená skla brýlí, ale trend se neomezuje pouze na tento odstín. Na přehlídce se objevily také růžovobéžové a zelené tóny.
Důležitý je především výsledný efekt. Barva působí jako jemný filtr, zatímco lesklý povrch vytváří dojem hladkých skleněných čoček. Perleťové částice navíc dodávají nehtům hloubku a při dopadu světla nechávají vyniknout různé barevné odlesky.
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Jak si vytvořit „Sunglasses Nails“ doma
K napodobení trendu nepotřebujete profesionální vybavení. Rozhodující je zvolit vhodný lak a nanášet ho v tenkých vrstvách, aby výsledná barva zůstala průsvitná.
Na přehlídce Miss Pop pracovala s laky Essie, mimo jiné s odstínem Baby Carats, který nabízí kaštanově hnědou barvu se zlatavým shimmerem. Pro růžovobéžový perleťový efekt využila také Liquid Sunrise, zatímco zelenou variantu vytvořila pomocí odstínu Cactus Jelly.
Pokud chcete podobný vzhled vyzkoušet doma, postupujte následovně:
- Připravte nehty. Upravte jejich tvar a povrch očistěte, aby lak dobře přilnul.
- Naneste tenkou vrstvu průsvitného laku. Vyberte hnědý, růžovobéžový nebo zelený odstín s jemným leskem. Vyhněte se příliš pigmentovaným lakům, které vytvoří neprůhlednou vrstvu.
- Podle potřeby přidejte další tenkou vrstvu. Pokud chcete výraznější barevný efekt, postupujte postupně a kontrolujte, zda nehet zůstává průsvitný.
- Dokončete manikúru lesklým top coatem. Ten zvýrazní odlesky a dodá nehtům hladký, sklovitý vzhled.
Výhodou tohoto postupu je možnost přizpůsobit intenzitu barvy vlastnímu vkusu. Pro nenápadný výsledek postačí jemný tón, zatímco další vrstva může vytvořit výraznější barevný efekt. Důležité je zachovat průsvitnost, která odlišuje „Sunglasses Nails“ od klasické hnědé manikúry.
Podzimní nehty nemusí být jen vínové
Vínová, švestková, tmavě červená a čokoládová patří k podzimním stálicím. Pokud ale hledáte něco lehčího, průsvitná hnědá nabízí zajímavou alternativu. Díky jemnému barevnému nádechu nepůsobí tak výrazně jako plně krycí laky, přesto dokáže dodat manikúře osobitost.
„Sunglasses Nails“ zároveň navazují na oblibu průsvitných a lesklých povrchů, které známe z trendů jako „Sheer Nails”, „Glass Nails” nebo „Soap Nails”. Namísto úplného zakrytí nehtového lůžka pracují s přirozenou strukturou nehtu a zvýrazňují ji jemným odstínem.
Komu budou „Sunglasses Nails“ slušet
Tento typ manikúry se snadno přizpůsobí různým délkám i tvarům nehtů. Na krátkých, jemně zaoblených nehtech působí nenápadně a upraveně, zatímco na delších oválných nebo mandlových nehtech vynikne jeho elegantní, lehce retro charakter.
Kouřově hnědý odstín se dobře kombinuje se zlatými šperky, krémovými úplety i černými doplňky. Růžovobéžová varianta může oslovit ty, které dávají přednost jemnější manikúře, zatímco zelené tóny přinesou do podzimního stylingu nečekaný barevný akcent.
Pokud vás klasické podzimní odstíny už omrzely, „Sunglasses Nails“ nabízejí způsob, jak vyzkoušet něco nového, aniž by manikúra působila příliš výrazně.
Zdroje: Grazia Daily, Marie Claire, Allure, Instagram