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Manikúra jako sluneční brýle: Nový nehtový trend je nečekanou podzimní možností

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Průsvitná hnědá, jemný perleťový efekt a lesk připomínající tónovaná skla slunečních brýlí. Trend, který se objevil na přehlídce Diane von Furstenberg, přináší alternativu ke klasickým podzimním odstínům. Je elegantní, nepůsobí těžce, a navíc si ho můžete vytvořit i doma.
Manikúra jako sluneční brýle: Nový nehtový trend je nečekanou podzimní možností

Manikúra jako sluneční brýle: Nový nehtový trend je nečekanou podzimní možností

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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