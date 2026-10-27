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Horoskop na 44. týden roku 2026: Býci přehodnotí své jistoty, Vodnáře čeká domácí dilema

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Poslední říjnový týden přinese situace, ve kterých nebude stačit držet se původního plánu. Úplněk v Býku otevře otázky peněz, osobních hodnot a toho, co skutečně poskytuje pocit bezpečí. Retrográdní Merkur ve Štíru vrátí do hry nedořešená témata a v pátek 30. října může jeho napětí s Marsem přispět
Horoskop na 44. týden roku 2026: Býci přehodnotí své jistoty, Vodnáře čeká domácí dilema

Horoskop na 44. týden roku 2026: Býci přehodnotí své jistoty, Vodnáře čeká domácí dilema

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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