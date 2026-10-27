Horoskop na 44. týden roku 2026: Býci přehodnotí své jistoty, Vodnáře čeká domácí dilema

Beran (21. 3. – 20. 4.)
V
práci se může objevit příležitost převzít vedení nad projektem, který dosud nikdo nedokázal posunout kupředu. Nadšení ale nepodceňujte na úkor podmínek. Než přijmete další odpovědnost, zjistěte si, jaké pravomoci skutečně dostanete a jestli budete mít k dispozici potřebné zdroje. V osobním životě se může ozvat téma společných financí nebo rozdělení výdajů. Pokud vás dlouhodobě dráždí, že platíte či zařizujete víc než ostatní, pojmenujte konkrétní problém. V pátek si dejte pozor na impulzivní reakci, která by mohla zbytečně zkomplikovat vyjednávání. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Pondělní úplněk ve vašem
znamení může zvýraznit rozhodnutí, které se týká vaší budoucnosti. Možná už delší dobu zvažujete změnu zaměstnání, úpravu životního stylu nebo konec závazku, který vám přestal dávat smysl. Tentokrát nepůjde jen o to, co byste chtěli získat, ale také o to, čeho jste ochotni se vzdát. Zvažte praktické důsledky a nenechte se tlačit do okamžité odpovědi. Ve vztazích může vyplavat na povrch rozdíl mezi představou společného života a jeho každodenní realitou. Máte právo chtít víc než pouhý pocit, že se nic nemění. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Do popředí se dostane něco, co jste se snažili vyřešit v soukromí. Může jít o nedokončenou záležitost, kterou jste nechtěli rozebírat s ostatními, nebo o únavu, kterou před okolím maskujete. Nemusíte nikomu vysvětlovat každý detail, ale měli byste si přiznat, kolik
energie vás současná situace stojí. V práci se vyplatí dokončit úkoly, které jste odsunuli kvůli naléhavějším požadavkům. Retrográdní Merkur může připomenout starou chybu nebo vrátit do oběhu informaci, o níž jste si mysleli, že už není důležitá. Místo obhajování minulého postupu se zaměřte na to, co je možné napravit nyní.
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Ve skupině přátel nebo mezi kolegy se může ukázat, že vaše představa o společném cíli není tak samozřejmá, jak jste předpokládali. Možná jste počítali s podporou, kterou ostatní nemohou nebo nechtějí nabídnout, případně se projekt začal ubírat jiným směrem. Nemusíte hned odcházet ani se snažit všechny přesvědčit. Zjistěte, zda vám současná spolupráce ještě něco přináší. V partnerském životě se může objevit téma společných plánů do budoucna. Pokud se vaše představy rozcházejí, je lepší to zjistit teď než pokračovat jen ze strachu, že otevřený
rozhovor naruší klid. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Vaše pracovní výsledky nebo postavení mohou být pod větším drobnohledem. Někdo může zpochybnit váš postup, připsat si zásluhy za společný úspěch nebo vám připomenout pravidla, která považujete za zbytečně omezující. Přirozenou reakcí by bylo postavit se na odpor, ale tentokrát se vyplatí rozlišit mezi skutečnou nespravedlností a pouhým nesouhlasem. Pokud máte pro své stanovisko argumenty, předložte je věcně. V osobním životě se nenechte strhnout do soutěže o to, kdo má poslední slovo. Nemusíte vyhrát každý spor, abyste si zachovali respekt.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Peníze, odměna nebo dlouhodobé pracovní podmínky mohou vyžadovat nové posouzení. Možná zjistíte, že za svou práci dostáváte méně, než odpovídá množství času a energie, které jí věnujete. Případně budete muset přehodnotit výdaj, se kterým jste už počítali. Než uděláte zásadní rozhodnutí, shromážděte konkrétní informace a porovnejte možnosti. Úplněk v Býku podporuje symbolické téma hodnot a praktických jistot, což se může promítnout i do vašeho pohledu na budoucnost. V osobních vztazích si dejte pozor, abyste finanční rozdíly automaticky nevykládali jako rozdíly v citech.
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Některá pravidla ve vztahu už vám nemusejí připadat tak samozřejmá jako dřív. Retrográdní Venuše ve vašem znamení vybízí k návratu k otázkám, které se týkají přitažlivosti, vzájemné pozornosti a toho, jak se v partnerství cítíte. Může se ozvat také někdo, s kým jste kdysi měli blízký vztah. Než začnete přemýšlet o druhé šanci, zkuste si vybavit nejen hezké chvíle, ale i důvody, proč kontakt skončil. V práci vás může zdržet nutnost znovu vyjednat podmínky nebo opravit dřívější dohodu. Neberte to jako krok zpět, protože někdy je lepší opravit základy, než pokračovat v něčem, co nefunguje.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Týden může odhalit, kolik energie věnujete situacím, které by bylo možné vyřešit otevřeným rozhovorem. Možná čekáte, až někdo sám přizná chybu, nebo si necháváte pro sebe informaci, která by změnila pohled druhé strany. Retrográdní Merkur ve vašem znamení vrací pozornost k minulým rozhodnutím a skrytým motivům. Neznamená to ale, že každé mlčení něco zatajuje. V pátek si dejte pozor na ostrá slova a snahu dostat z druhého člověka odpověď za každou cenu. Pokud potřebujete důležité téma otevřít, připravte se na rozhovor, ve kterém budete také naslouchat.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Váš společenský kalendář může být plný, ale ne všechny závazky si zaslouží stejnou pozornost. Možná jste souhlasili s účastí na akci, slíbili pomoc známému nebo přijali další povinnost jen proto, že se vám nechtělo odmítnout. Teď se může ukázat, že vám na vlastní plány zbývá méně času, než jste čekali. Zvažte, co opravdu chcete dodržet a kde je možné domluvu změnit. V práci se vám může hodit kontakt, který jste delší dobu nevyužili. Místo hledání úplně nového řešení zkuste obnovit spolupráci, která měla dobrý základ, ale postupně se vytratila.
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Představa úspěchu, kterou jste si stanovili, může narazit na odlišné očekávání okolí. V práci se může jednat o termín, způsob hodnocení nebo o to, kdo má na starosti konečný výsledek. Pokud se vám zdá, že ostatní nevidí množství práce za vašimi výsledky, vysvětlete konkrétně, co jste udělali a co ještě zbývá. Nespoléhejte na to, že si někdo všimne všeho sám. V osobním životě se může objevit otázka, kterou jste kvůli povinnostem odsouvali – například společný plán, jenž se stále nedaří uskutečnit. Tentokrát bude užitečnější stanovit reálný termín než znovu slibovat, že se situace brzy změní.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Domácí záležitost může zasáhnout do vašich pracovních nebo osobních plánů. Může jít o nečekaný výdaj, opravu, změnu v rodinném režimu nebo potřebu pomoci někomu blízkému. Největší komplikací nemusí být samotný problém, ale rozdílné představy o tom, kdo ho má vyřešit. Neberte automaticky vše na sebe, ale ani nečekejte, že se ostatní sami dohodnou. V práci se můžete dostat do sporu s člověkem, který trvá na zavedeném postupu. Pokud máte lepší návrh, připravte si konkrétní důvody a ukažte, jak by fungoval v praxi. Samotné přesvědčení, že máte pravdu, tentokrát stačit nebude.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Rozhovor, kurz nebo pracovní nabídka mohou změnit váš pohled na možnost, kterou jste dosud považovali za uzavřenou. Než se nadchnete pro nový směr, ověřte si podmínky a dejte si pozor na informace, které znějí příliš jednoznačně. Retrográdní Merkur přeje návratu k dřívějším plánům a doplňování chybějících údajů. V osobním životě může vzniknout nedorozumění kvůli tomu, že jste něco považovali za samozřejmou dohodu, zatímco druhá strana to vnímala jinak. Místo domýšlení motivů se zeptejte přímo. Někdy je největší úlevou zjistit, že problém vznikl z nedorozumění, nikoli ze zlého úmyslu.
Zdroje: Cafe Astrology, Astrooly, otldr astro