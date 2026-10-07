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Starý Hollywood se vrací do vlasů: Trend pro speciální příležitosti si zamilovala i Selena Gomez

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Po letní sezóně přichází čas výraznějších účesů. Sculpted swoops letos spojují glamour starého Hollywoodu s moderním stylingem. Počátkem roku zazářily na červeném koberci, nyní se vracejí spolu s podzimní sezónou večírků, galavečerů a dalších příležitostí, kdy si účes zaslouží trochu více dramatu. O
Starý Hollywood se vrací do vlasů: Trend pro speciální příležitosti si zamilovala i Selena Gomez

Starý Hollywood se vrací do vlasů: Trend pro speciální příležitosti si zamilovala i Selena Gomez

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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