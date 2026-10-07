Starý Hollywood se vrací do vlasů: Trend pro speciální příležitosti si zamilovala i Selena Gomez

Sculpted swoops jako nová klasika pro večerní účesy
Trend
sculpted swoops označuje elegantní, výrazně tvarované prameny vlasů, které rámují obličej a fungují jako sofistikovaný detail pro speciální příležitosti. Inspiraci čerpají ze starého Hollywoodu, ale také z 90. let a přelomu tisíciletí, kdy se podobné prvky objevovaly v kombinaci s objemnými ofinami a lesklými účesy.
Nejde přitom o samostatný účes.
Swoop lze přidat k bobu, dlouhým vlasům, glamour vlnám, culíku i elegantnímu drdolu. Právě tato variabilita je jedním z důvodů, proč se trend snadno přizpůsobuje současnému stylingu. Trend, který už ovládl červený koberec
Velký signál toho, že vznikne trend, přišel už na letošních Zlatých glóbech. Vedle návratu okázalejší glamour estetiky se na červeném koberci výrazně prosadila také hluboká boční pěšinka a měkce tvarované vlny. K vidění byla Selena Gomez s mikádem po vzoru starého Hollywoodu, Hailee Steinfeld s lesklými vlnami přes jedno rameno i Amanda Seyfried se sochařsky tvarovanou ofinou.
Allure tehdy upozornilo na návrat takzvaného millennial side swoop a na inspiraci ikonami jako Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor nebo Grace Kelly. Boční pěšinka, která byla v předchozích letech často spojována s mileniály, se tak znovu dostala do centra pozornosti.
Nejde přitom pouze o nostalgický návrat. Zatímco sociální sítě v posledních letech výrazně favorizovaly středovou pěšinku, současná interpretace bočního stylingu pracuje s větším objemem, pohybem a měkčími liniemi. Výsledkem není dokonale uhlazený účes, ale glamour, který působí současně.
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Právě nyní má trend
sculpted swoops ideální podmínky k dalšímu rozšíření. Podzimní sezóna tradičně přináší více příležitostí pro výraznější styling a letošní vlasové trendy tomu nahrávají.
Vogue ve svém aktuálním přehledu vlasových trendů upozorňuje na návrat bočních pěšinek, uhlazenějších a zdravě působících vlasů i na větší důraz na precizní detaily. Zároveň ale nejde o návrat k dokonale zafixovaným účesům bez jediného pohybu. Současný styling má zůstat měkký, přirozený a přizpůsobený osobnímu stylu.
Stejný posun je patrný také na podzimních přehlídkách.
Vogue Arabia zaznamenal u kolekcí pro podzim 2026 návrat hlubších, měkce sčesaných bočních pěšinek, které účesům dodávají objem a nádech starého Hollywoodu. Vedle nich se objevily i výrazně uhlazené a sochařsky tvarované účesy.
A aktuální říjnový trend potvrzuje také
InStyle, který na začátku října 2026 upozornil na takzvaný soft-swing-scheitel. Měkce položená boční pěšinka s objemem u kořínků podle něj na podzim doprovází celebrity a přirozeně navazuje na estetiku old Hollywood glamour. Sculpted swoops jako univerzální stylingový prvek
Jednou z největších výhod
sculpted swoops je jejich variabilita. Nejde o samostatný účes, ale o stylingový prvek, který lze integrovat do různých typů účesů – od elegantních drdolů přes glamour vlny až po minimalistické boby.
Tvarované prameny mohou vizuálně rámovat obličej a dodat celkovému looku výraznější strukturu. Zároveň není potřeba kopírovat jednu konkrétní podobu trendu. Jeho interpretace se může měnit podle tvaru obličeje, délky vlasů i osobního stylu.
Právě v tom spočívá rozdíl mezi současnými
swoops a doslovnou replikou retro účesu. Historická inspirace zůstává viditelná, ale výsledný účes nemusí působit jako kostým.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: BOMBSHELL TREND JE ZPĚT: JAK SI VYTVOŘIT GLAMOUR LOOK VE STYLU STARÉHO HOLLYWOODU Foto: Pexels Boční pěšinka, která už nepůsobí jako návrat do roku 2005
Sculpted swoops přirozeně souvisejí s návratem boční pěšinky. Ta se v roce 2026 objevuje opakovaně – od přehlídek přes red carpet až po celebrity styling.
Vogue už na jaře upozorňoval na návrat boční pěšinky jako na nostalgický odkaz nultých let, který se současně opírá o starší hollywoodské vlny a glamour 40. let. Dnes však může být výrazně měkčí: místo přesně vytažené linie funguje jako základ pro objem, pohyb a tvarování vlasů.
A právě
swoop dodává tomuto návratu současnější podobu. Vlasy nejsou jednoduše rozdělené na jednu stranu, ale přední pramen se aktivně tvaruje a stává se součástí celkové siluety účesu. Vintage estetika v moderní podobě
Vintage prvky ve vlasech dnes nepůsobí pouze jako stylová ozdoba, ale také jako kulturní reference. Účesy inspirované 40. a 50. lety, například
victory rolls, se objevují v moderních reinterpretacích a propojují historickou estetiku se současným stylingem.
O návratu
victory rolls se zmiňuje i Cosmopolitan, který připomíná jejich spojení s glamour estetikou 40. let a pozdějším pin-up stylem. Jejich historie přitom nebyla pouze estetická. V období druhé světové války se tento typ účesu objevil také u žen pracujících v továrnách a dalších provozech, kde bylo potřeba mít dlouhé vlasy upravené a mimo dosah pracovního prostoru.
Dnes se k podobným tvarům vracíme samozřejmě v úplně jiném kontextu.
Sculpted swoops z nich přebírají především charakteristickou křivku a pocit upravenosti, nikoli celý historický účes.
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Sculpted swoops nejsou jen výsadou profesionálních hairstylistů. S pomocí kulatého kartáče, tepelného stylingu a vhodné fixace lze podobného efektu dosáhnout i doma.
Základem je vytvořit u kořínků dostatek objemu a následně přední pramen vytvarovat tak, aby přirozeně kopíroval křivku obličeje. U jemných vlasů může pomoci objemový produkt a lehká tepelná úprava, u hustších vlasů často postačí správné vyfoukání a následná fixace.
Důležité je nepřehnat to s lakem. Současný
swoop má zůstat pohyblivý a měkký, nikoli působit jako pevně zafixovaná helma. Právě v tom se liší od některých doslovnějších retro interpretací. Aktuální podoba trendu pracuje s objemem, ale zachovává přirozený pohyb vlasů. Bob, vlny nebo dlouhé vlasy? Všechno funguje
Sculpted swoops se dobře kombinují s různými délkami vlasů. U bobu mohou zvýraznit jeho siluetu a dodat mu večernější charakter, zatímco u dlouhých vlasů se přirozeně propojí s velkými vlnami inspirovanými starým Hollywoodem. Právě kombinace hlubší boční pěšinky, lesklých vln a jednoho výrazně vytvarovaného pramene představuje jednu z nejčistších interpretací trendu pro společenské příležitosti.
Krátké vlasy přitom rozhodně nejsou v nevýhodě. Aktuální podoba boční pěšinky funguje i s bobem a lobem a podle současných trendových interpretací je důležitější práce s objemem a směrem vlasů než jejich konkrétní délka.
Proč právě teď?
Sculpted swoops nejsou jen dalším retro trendem, který se na chvíli objevil na sociálních sítích. V průběhu roku 2026 se boční pěšinka, old Hollywood vlny a preciznější vlasový styling postupně objevovaly na červených kobercích, přehlídkách i u celebrit.
S příchodem podzimu se jejich potenciál ještě zvyšuje. Sezóna večírků, galavečerů, svateb a dalších společenských událostí nabízí přesně ten typ příležitostí, pro který byly výrazně tvarované účesy vždy jako stvořené.
Nemusíte přitom kopírovat účes Marilyn Monroe ani vytvářet dokonale retro vlny. Stačí jeden výrazný pramen, hlubší pěšinka a trochu objemu. Právě v tom spočívá kouzlo
sculpted swoops: starý Hollywood zůstává v pozadí, ale výsledný účes působí současně. Zdroje: Byrdie, Allure, Vogue, Vogue Arabia, InStyle, Cosmopolitan