Jak nosit svetr jako Pařížanka: Objevte jednoduché stylingové triky, díky kterým outfit získá šmrnc

Pařížský styl začíná u jednoduchých kousků
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podzimu přichází čas na vrstvení, kabáty, kozačky a příjemné úplety. Právě v tomto období vyniká styl inspirovaný Pařížankami, který propojuje pohodlí s elegancí a obejde se bez složitých módních experimentů. Svetr přitom patří k základním kouskům, se kterými lze vytvořit řadu odlišných outfitů.
Francouzský styl oblékání se často spojuje s nenucenou elegancí. Nejde o dokonale sladěný
šatník plný luxusních značek ani o pravidelné obměňování oblečení podle aktuálních trendů. Mnohem důležitější je umět kombinovat jednotlivé kousky, pracovat s proporcemi a věnovat pozornost materiálům i doplňkům. Právě díky nim může i jednoduchý svetr získat úplně jiný charakter. Jak nosit svetr stylově po vzoru Pařížanek Svetr přehozený přes ramena dodá outfitu šmrnc
Jedním z nejjednodušších stylingových triků je svetr přehozený přes ramena. Působí uvolněně a dokáže oživit i obyčejnou kombinaci trička, džínů nebo sukně. Hodí se také do dnů, kdy se ranní chlad střídá s příjemným odpoledním počasím a na klasické vrstvení je ještě příliš teplo.
Důležité je, aby svetr působil přirozeně a neomezoval vás v pohybu. Zajímavě můžete pracovat také s barvami. Pokud máte na sobě převážně černé, bílé nebo béžové oblečení, vínový, čokoládově hnědý či tmavě zelený kardigan vytvoří výrazný, ale stále snadno kombinovatelný akcent.
Preppy styl vrací do hry univerzitní klasiku
Preppy styl vychází z tradičního univerzitního oblékání a staví na košilích, svetrech s výstřihem do V, polokošilích, plisovaných sukních a kalhotách s puky. Jeho kouzlo spočívá v kombinaci upravených střihů a ležérních prvků, díky kterým outfit nepůsobí příliš formálně.
Vyzkoušejte například krémový svetr přes světle modrou košili, rovné džíny a hnědé mokasíny. Pro výraznější preppy vzhled vyměňte denim za kalhoty s puky nebo plisovanou sukni s neprůhlednými punčochami. Zajímavým detailem může být také pruhovaný svetr přehozený přes ramena. Klasickou kombinaci oživí odstíny šedé, čokoládově hnědé nebo máslově žluté.
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Pokud dáváte přednost praktičtějšímu oblékání, zkuste svetr zkombinovat s barn jacket. Tato bunda, inspirovaná pracovním oblečením pro pobyt v přírodě a kolem hospodářství, se zabydlela také v městském šatníku. Typické jsou pro ni pevnější materiál, rovnější střih, prostorné kapsy a často i manšestrový límec. Její robustnější vzhled vytváří zajímavý kontrast s jemným úpletem.
Béžovou, olivovou nebo hnědou bundu oblékněte přes tenký rolák či svetr s kulatým výstřihem a doplňte rovnými džínami, koženým páskem a mokasíny. Pro uhlazenější výsledek nechte pod svetrem vykukovat límeček bílé košile a zvolte kalhoty s puky. Celek můžete doplnit hedvábným šátkem nebo koženou kabelkou.
Trenčkot a svetr tvoří nerozlučnou podzimní dvojici
Béžový trenčkot a jednoduchý svetr patří k osvědčeným kombinacím podzimního šatníku. Klasický kabát s páskem působí elegantně, zatímco měkký úplet celý outfit odlehčí. Výsledný dojem můžete snadno změnit výběrem barev i dalších vrstev.
Základ tvoří trenčkot, jednoduchý svetr, rovné džíny a černé mokasíny. Pokud chcete přidat další barevný akcent, přehoďte si svetr přes ramena ještě před obléknutím kabátu, aby jeho rukávy přirozeně vykukovaly zpod límce. Šedý úplet se dobře doplňuje s béžovým trenčkotem, zatímco vínový svetr vynikne v kombinaci s tmavě modrým denimem.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: CELÝM PODZIMEM VÁS MŮŽE PROVÉST JEN NĚKOLIK STYLOVÝCH KOUSKŮ Foto: Pexels Hedvábný šátek promění i ten nejjednodušší svetr
Někdy není potřeba přidávat další vrstvu ani experimentovat se střihem. Stačí doplněk, který jednoduchému outfitu dodá osobitost. Hedvábný šátek můžete nosit tradičně kolem krku, nechat ho vykukovat zpod límce kabátu nebo jím ozdobit ucho kabelky.
Vyzkoušejte například černý svetr s kulatým výstřihem, volnější kalhoty a elegantní boty. Pokud chcete méně obvyklé řešení, protáhněte úzký šátek poutky kalhot a zavažte ho v pase místo klasického pásku. Kontrastní bílá, krémová či vínová barva vytvoří výrazný detail, aniž by narušila jednoduchost celku.
Barevný rolák pod košilí dodá outfitu nečekaný rozměr
Svetr nemusí vždy tvořit vrchní vrstvu outfitu. Tenký rolák pod košilí představuje zajímavou alternativu ke klasickému vrstvení a umožňuje pracovat s barvami. Červený, vínový nebo tmavě zelený úplet vytvoří výrazný kontrast s bílou košilí, zatímco krémový rolák pod světle modrou košilí působí jemněji.
Při vrstvení vybírejte spíše tenčí úplety, které pod košilí nevytvářejí zbytečné záhyby. Rolák by měl pohodlně přiléhat k tělu a košile přes něj volně splývat. Výsledkem je kombinace vhodná i do chladnějších dnů, která nepůsobí těžkopádně. Barvu roláku můžete zopakovat na kabelce nebo jiném doplňku, aby outfit působil promyšleně.
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Někdy je nejzajímavějším prvkem outfitu samotný střih svetru. Volné úplety jsou pohodlné a snadno se vrství, jejich objem ale vyžaduje promyšlené kombinování. Pokud nechcete, aby se postava v množství látky ztrácela, vyplatí se pracovat s kontrastem proporcí.
Oversize svetr zkombinujte s krátkou plisovanou sukní, neprůhlednými punčochami a výraznějšími botami. Dobře funguje také kabelový úplet s kratší rovnou sukní nebo šortkami z pevnějšího materiálu. Volnější horní díl vytvoří kontrast k odhaleným nohám, zatímco strukturovaná sukně dodá outfitu jasnější tvar.
Proporce můžete upravit také tím, že přední část svetru lehce zastrčíte do pasu sukně nebo kalhot. Jednoduchý trik zvýrazní pas a pomůže zachovat vyváženou siluetu.
Barvy a kontrastní materiály oživí podzimní šatník
Černá, šedá, béžová a bílá tvoří spolehlivý základ podzimního šatníku. Pokud ale nechcete, aby jednotlivé outfity působily jednotvárně, zkuste pracovat s výraznějším odstínem nebo rozdílnými texturami. Nemusíte kvůli tomu pořizovat nové kalhoty ani kabát. Někdy stačí jinak zkombinovat kousky, které už máte ve skříni.
Barevný svetr může být jediným výrazným prvkem celého outfitu. Vínový úplet například vynikne s tmavým denimem, zatímco červený svetr dokáže oživit kombinaci šedých kalhot a černých bot. Pokud dáváte přednost střídmějším barvám, zaměřte se na materiály. Měkký kašmírový svetr vedle hladkého saténu, strukturovaného denimu nebo matné kůže vytvoří kontrast, díky němuž outfit získá hloubku.
Vyzkoušejte například krémový rolák se saténovou sukní v čokoládově hnědém odstínu a mokasínami. Další možností je šedý svetr s černými koženými kalhotami nebo hladký černý úplet s džínami a semišovou kabelkou. Takové kombinace zůstávají barevně střídmé, ale díky rozdílným materiálům nepůsobí fádně.
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Základem není počet svetrů ve skříni, ale způsob, jakým je kombinujete. Jeden úplet můžete nosit přes košili, přehozený přes ramena nebo pod trenčkotem. Jiný charakter získá v kombinaci s krátkou sukní, saténem či koženými doplňky.
Právě v tom spočívá inspirace pařížským stylem: v práci s jednoduchými kousky, promyšlenými proporcemi a detaily, které nepůsobí přehnaně. Než se proto vydáte na další nákup, zkuste nejprve jinak zkombinovat to, co už máte v šatníku.
Zdroje: Pinterest, Instagram, PFW