Dvě stě lidí se svíčkami. V Kuklenách bránili rondely před silnicí

Na první pohled obyčejné pole, pod jehož povrchem se ale ukrývá unikátní kus lidské historie. Ve čtvrtek od šesti hodin večer se v Hradci Králové v Kuklenách uskutečnil happening Rozsviťme kuklenské rondely, kterým chtěli organizátoři i příchozí upozornit na hrozbu spojenou s plánovanou výstavbou radiály Nová Zelená.
Organizátoři přímo v terénu vytyčili obrysy velkého rondelu a žlutočernými páskami vyznačili trasu budoucí silnice, která má vést přímo přes tuto pravěkou stavbu. Součástí akce byla i takzvaná stezka 300 generací. Ta připomněla, že pozůstatky z mladší doby kamenné, starší než egyptské pyramidy v Gíze nebo britské Stonehenge, přečkaly tři stovky generací.
Po západu Slunce lidé maketu rondelu rozsvítili svíčkami, baterkami a svítícími náramky. Stezka na místě se svolením majitele pozemku zůstane ještě během několika dalších dnů.
Bojovníci za záchranu lokality poukazují na to, že plánovaná komunikace má obsloužit zástavbu se třinácti supermarkety a téměř dvěma tisíci parkovacími místy. Upozorňují také na fakt, že případný záchranný archeologický výzkum by místo pouze prozkoumal a zdokumentoval – nezachoval by ho.
„Rondely nejsou z kamene a nad zemí je neuvidíte. Jejich příkopy a další stopy stavby se však zachovaly pod povrchem,“ vysvětlili pořadatelé.
Po západu slunce přítomní lidé rozsvítili maketu pravěkého objektu pomocí svíček, baterek a svítících náramků. Vyznačená stezka zůstane na místě se souhlasem majitele pozemku ještě několik následujících dní.
Vizualizace kuklenského rondelu. Zdroj: FB Zachraňme kuklenské rondely
Za záchranu kuklenských rondelů vznikla i petice, která má aktuálně necelých 8 tisíc petentů.
„Sami sebe považujeme za vyspělé, ale zničit nenahraditelně cenné svědectví o životě našich dávných předků jen kvůli silnici k dalšímu nepotřebnému obchodnímu centru je barbarství. Pevně doufám, že se tak nestane,“ uvedla jedna z podepsaných, Simona Strejčková.
Město prověří technické řešení s archeology
V reakci na vlnu odporu i probíhající petici vedení města Hradec Králové oznámilo, že ve spolupráci s Muzeem východních Čech prověří možnosti úpravy projektu. Archeologové po letošní sklizni lokalitu znovu odborně zkoumají, aby získali přesnější podklady pro její ochranu.
Dosavadní návrh radnice počítal s tím, že by silnice vedla po vysokém násypu, čímž by podle magistrátu nedošlo k poškození podorničí s nálezy.
„Kuklenské rondely jsou mimořádně významnou archeologickou lokalitou, kterou chceme zachovat pro další generace. Proto jsme se s Muzeem východních Čech domluvili na konkrétním dalším postupu,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová.
Město nevylučuje ani změny v samotném projektu.
„Její trasování, konstrukci i navazující technické řešení jsme připraveni upravit podle požadavků archeologů a parametrů případné památkové ochrany,“ potvrdil náměstek primátorky pro investice a rozvoj Lukáš Řádek.
Nápad s násypem čelí kritice
Proti variantě s ochranným násypem se však ostře vymezil iniciátor snahy o záchranu památky
Martin Hanousek. „To je stejný nápad jako chránit lebku svaté Zdislavy tím, že ji zalijete do betonu,“ přirovnal plánované řešení.
Naopak ředitel Muzea východních Čech
Petr Grulich ochotu města k jednání vítá. Současná archeologická prospekce podle něj potvrzuje obrovský význam místa a zároveň otvírá otazníky nad technickým vedením stavby v podorniční vrstvě. „Velice si proto vážíme přístupu města. Jeho ochota dynamicky reagovat na naše čerstvé vědecké poznatky a prověřit stávající technické řešení radiály je příkladná,“ konstatoval Grulich.
Kuklenské rondely tvoří pozůstatky kruhových příkopů a dřevěných konstrukcí z doby před 6 500 až 7 000 lety. Mimořádná je lokalita i tím, že se zde nacházejí dva objekty blízko sebe – větší o průměru 130 metrů známý od roku 2011 a menší, odhalený teprve loni. Přesný účel těchto staveb zůstává dodnes obestřen tajemstvím.