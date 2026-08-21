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Dvě stě lidí se svíčkami. V Kuklenách bránili rondely před silnicí

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Baterky, svíčky i symbolické pásky na poli. Na happening v Kuklenách dorazily zhruba dvě stovky lidí, aby rozsvítily obrysy 7 000 let starých rondelů. Chtěli tak upozornit na hrozbu v podobě plánované silnice. Město v reakci slibuje, že projekt ještě prověří s archeology.
Dvě stě lidí se svíčkami. V Kuklenách bránili rondely před silnicí

Dvě stě lidí se svíčkami. V Kuklenách bránili rondely před silnicí

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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