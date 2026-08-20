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FOTO: 900kilový kůň spadl do příkopu. Hasiči ho zachraňovali speciální sítí

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Doslova pořádně těžkou práci měli hasiči u Sobotky na Jičínsku. Kůň tam nešťastně uklouzl a skončil na boku v příkopu. Zvíře vážící přibližně 900 kilogramů nebylo možné dostat ven běžnou technikou, na pomoc proto musel přijet speciální vyprošťovací vůz s jeřábem a záchrannou sítí.
Kůň nešťastně uklouzl a skončil na boku v příkopu.

Kůň nešťastně uklouzl a skončil na boku v příkopu.

Zdroj: HZS KHK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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