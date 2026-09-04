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Trofej se vrací do rukou Hadjara: Známe výsledky z Monaka!

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Red Bullu vyšel protest proti rozhodnutí udělit pódium z Monaka Pierrovi Gaslymu. Minulý týden se uskutečnilo neveřejné slyšení před Mezinárodním odvolacím soudem FIA, jehož výsledkem je návrat Isacka Hadjara na třetí místo.
Trofej se vrací do rukou Hadjara: Známe výsledky z Monaka!

Trofej se vrací do rukou Hadjara: Známe výsledky z Monaka!

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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