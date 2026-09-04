Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Red Bull bojuje za změnu ADUO: Výsledky nás překvapily

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Minulý týden jsme poznali druhé letošní výsledky měření ADUO, které ukázaly, že nejlepší motor má i nadále Red Bull, a ten tak nemůže svou pohonnou jednotku na rozdíl od Ferrari či Mercedesu vylepšovat.
Red Bull bojuje za změnu ADUO: Výsledky nás překvapily

Red Bull bojuje za změnu ADUO: Výsledky nás překvapily

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Montoya předpovídá v Monze drama mezi Hamiltonem a Leclercem
Montoya předpovídá v Monze drama mezi Hamiltonem a Leclercem
Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratší
Týmy jednohlasně odhlasovaly změnu: Závody budou kratší

F1 čeká v příštím roce další změna. Týmy jednohlasně odhlasovaly zkrácení délky závodů v roce 2027 kvůli...

Ondřej Sokol si splní malý formulový sen. Zamíří do studia Nova Sport
Ondřej Sokol si splní malý formulový sen. Zamíří do studia Nova Sport

Ondřej Sokol si vyzkouší roli hosta ve formulovém studiu Nova Sport. Známý moderátor a dlouholetý fanoušek...

Jack Doohan: Schumacher je mým velikým vzorem
Jack Doohan: Schumacher je mým velikým vzorem

Jack Doohan, rezervní jezdec Haasu, se svěřil s tím, jaký vliv měl na jeho kariéru sedminásobný mistr...

Místo oslav Schumachera by mělo být prioritou vyhrát Velkou cenu
Místo oslav Schumachera by mělo být prioritou vyhrát Velkou cenu

Ferrari přichází do Monzy nejen s vysokými očekáváními a touhou zvítězit, ale také s upraveným lakováním,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.