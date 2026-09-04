Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

V sobotu ve 20:10 zatají celé Česko dech: ČT2 vytáhne nejromantičtější klenot všech dob

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Temné stíny francouzského dvora sedmnáctého století, spalující vášeň, alchymie a krutá zrada. Již brzy se na obrazovky vrátí legendární historické drama, které dodnes rozpaluje emoce diváků po celém světě. Zatímco miliony lidí tento příběh bezmezně milují, málokdo tuší, že žena, která celému fenoménu vdechla život, prožívala při pohledu na hotové dílo hluboké utrpení.
V sobotu ve 20:10 zatají celé Česko dech: ČT2 vytáhne nejromantičtější klenot všech dob

V sobotu ve 20:10 zatají celé Česko dech: ČT2 vytáhne nejromantičtější klenot všech dob

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Toto jsou nejlepší hygienické a kosmetické produkty značky Cien z Lidlu. Jsou kvalitní a stojí polovinu toho, co jinde.
Toto jsou nejlepší hygienické a kosmetické produkty značky Cien z Lidlu. Jsou kvalitní a stojí polovinu toho, co jinde.
Podle těchto 4 znaků poznáte primitiva s omezenou inteligencí a úzkým pohledem na svět
Podle těchto 4 znaků poznáte primitiva s omezenou inteligencí a úzkým pohledem na svět

Sebevědomí ještě neznamená skutečnou inteligenci. Existují každodenní vzorce chování, které odhalují, jak...

Ani na másle, ani na oleji. Nejlepší palačinky usmažíte úplně jinak
Ani na másle, ani na oleji. Nejlepší palačinky usmažíte úplně jinak

Většina z nás sáhne při smažení palačinek automaticky po oleji nebo másle. Přitom obě suroviny mají zásadní...

Ani o 900 Kč, ani o 600 Kč. Vláda konečně zveřejnila, o kolik se zvednou důchody od ledna 2027
Ani o 900 Kč, ani o 600 Kč. Vláda konečně zveřejnila, o kolik se zvednou důchody od ledna 2027

Penzijní systém čeká v roce 2027 řada změn. Základní valorizace vychází překvapivě nízko, výchovné zamrzne...

V pátek v 15:05 všechno zrušte: Nova Cinema vysílá nejlepší sci-fi historie
V pátek v 15:05 všechno zrušte: Nova Cinema vysílá nejlepší sci-fi historie

Každých pět tisíc let se otevírají brány vesmíru a lidstvo čelí absolutní zkáze. Zachránit ho může jen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.