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Dluh obyvatel vzrostl na 4,43 bilionu Kč, nejrychleji rostl dluh na bydlení

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Zadlužení obyvatel evidované v úvěrových registrech dosáhlo na konci prvního pololetí 2026 celkem 4,43 bilionu Kč a meziročně vzrostlo o 16,3 %. Nejrychleji rostl dluh na bydlení, který se zvýšil o 17,1 %. Dluh na spotřebu vzrostl o 12,2 %.
Dluh obyvatel vzrostl na 4,43 bilionu Kč, nejrychleji rostl dluh na bydlení

Dluh obyvatel vzrostl na 4,43 bilionu Kč, nejrychleji rostl dluh na bydlení

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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