Česko stárne. Demografické změny mohou zesilovat inflační tlaky

Česko stárne. Demografické změny mohou zesilovat inflační tlakyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Demografické změny v Česku mohou zesilovat inflační tlaky
V posledních měsících získala skupina CSG kontrakty pro pět zákazníků z Evropy, Blízkého a Středního...
Vláda schválila soubor 11 opatření Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům usnadnit...
Americká námořní pěchota informovala o uzavření plánovaných dodávek konvertoplánů MV-22B Osprey. Převzetím...
Nálada v české ekonomice se během srpna mírně zhoršila. Podle údajů Českého statistického úřadu se souhrnný...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →