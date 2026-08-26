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Česko stárne. Demografické změny mohou zesilovat inflační tlaky

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Demografické změny mohou v příštích desetiletích výrazně ovlivnit českou ekonomiku i měnovou politiku. Podle Research Briefu České národní banky stárnutí populace a změny v počtu lidí v produktivním věku ovlivňují nabídku práce, poptávku, úspory, investice i veřejné finance a jejich prostřednictvím také inflaci, mzdy a neutrální reálnou úrokovou sazbu. Kvůli nejistotě ohledně jednotlivých mechanismů a jejich vzájemného působení přitom podle studie není snadné předvídat, jaký bude celkový dopad demografického vývoje na ekonomiku a nastavení měnové politiky.
Demografické změny v Česku mohou zesilovat inflační tlaky

Demografické změny v Česku mohou zesilovat inflační tlaky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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