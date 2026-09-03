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Dieta 5:2: Ideální pro lidi, kteří se chtějí zbavit přebytečných kil, ale mají slabou vůli

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Dieta 5 : 2 znamená, že pět dní v týdnu jíte normálně a nemusíte myslet na omezování kalorií a zbývající dva dny pak snížíte příjem kalorií na čtvrtinu své denní potřeby.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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