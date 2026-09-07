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Českem se šíří nový rafinovaný podvod. Vypadá jako zpráva z ČSSZ. Naletěly už tisíce lidí

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ČSSZ varuje před rafinovaným podvodem, který kombinuje falešný e-mail a následný telefonát. Podvodníci se vydávají za úředníky a snaží se získat přístup do vašeho internetového bankovnictví.
Českem se šíří nový rafinovaný podvod. Vypadá jako zpráva z ČSSZ. Naletěly už tisíce lidí

Českem se šíří nový rafinovaný podvod. Vypadá jako zpráva z ČSSZ. Naletěly už tisíce lidí

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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