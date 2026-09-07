Českem se šíří nový rafinovaný podvod. Vypadá jako zpráva z ČSSZ. Naletěly už tisíce lidí

Jak útok probíhá
Podvod začíná zprávou, která se snaží vzbudit dojem skutečné úřední komunikace. Pachatelé ji stylizují tak, aby připomínala e-mail od České správy sociálního zabezpečení. Nechybí logo instituce, označení jednotlivých útvarů ani konkrétní informace týkající se například přepočtu důchodu či údajného doplatku. Na první pohled tak může zpráva působit jako běžná korespondence s úřadem.
Tím však útok nekončí. Po odeslání e-mailu často přichází další krok – telefonní hovor. Volající se představí jako pracovník ČSSZ a začne vysvětlovat, že kvůli vyplacení doplatku nebo navýšení důchodu musí příjemce něco nastavit ve svém internetovém bankovnictví. Podvodníci mohou v některých případech požadovat také videohovor nebo se snažit přesvědčit člověka k instalaci konkrétní aplikace do mobilu či počítače.
Jde o propracovanější formu podvodu, při níž se kombinují dva způsoby útoku. Nejprve přichází phishing, tedy podvodná elektronická zpráva, a následně vishing, při němž pachatel využívá telefonní hovor k vylákání citlivých údajů.
Ve skutečnosti pachatelům nejde o žádný důchod ani doplatek. Snaží se dostat k údajům, které jim umožní přístup k penězům oběti – například k přihlašovacím údajům do bankovnictví, PINu nebo autorizačním kódům. Rizikem je také umožnění vzdáleného ovládání telefonu či počítače. Jakmile se k těmto údajům dostanou, mohou je využít k neoprávněným převodům a připravit oběť o peníze.
ČSSZ nikdy nevyzývá k operacím v bance
Česká správa sociálního zabezpečení občany nikdy nevyzývá, aby se kvůli vyplacení důchodu či doplatku přihlašovali do internetového bankovnictví nebo tam prováděli jakékoli operace.
Stejně tak po nich úřad nepožaduje přístupové údaje k účtu, PIN, autorizační kódy ani možnost na dálku ovládat jejich telefon, počítač či internetové bankovnictví. Pokud někdo takové údaje nebo přístup požaduje jménem ČSSZ, jde o varovný signál a je třeba komunikaci ukončit.
Podvodníci přitom dokážou velmi věrohodně napodobit komunikaci státních institucí včetně dokumentů, log, označení nebo podpisů. Často rozesílají zprávy z adres, které se snaží napodobit ty oficiální, ale používají neoficiální koncovky nebo pomlčky (např. adresy s koncovkou `.com` nebo domény jako `kontakt-cssz.cz` a `portal-cssz.cz`). Samotný vzhled dokumentu proto není důkazem jeho pravosti.
Pravost jakékoli podobné informace je vhodné ověřit na stránkách www.cssz.gov.cz a eportal.cssz.cz.
Pro rychlé ověření jakékoliv podezřelé komunikace mohou občané využít oficiální call centrum ČSSZ na telefonním čísle 800 050 248.
Jak se zachovat
Pokud vám podobný e-mail přijde a následně vám někdo telefonuje s požadavkem, abyste se přihlásili do internetového bankovnictví, na nic nereagujte a hovor ihned ukončete. Nepřihlašujte se do bankovnictví podle pokynů volajícího a nesdělujte mu žádné citlivé údaje.
Jestliže jste podvodníkům už předali přihlašovací údaje k bankovnictví, autorizační kódy nebo jim umožnili přístup k účtu, bez odkladu zavolejte své bance. Ta vám poradí, jak účet zabezpečit a jak zabránit případnému zneužití.
Podvod je zároveň vhodné oznámít Policii České republiky.
Zdroje článku: cssz.cz, techzpravy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová