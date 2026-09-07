Na Hlubokou letos zamířilo 90 tisíc lidí. Jen pár kilometrů od ní ale stojí zámek Ohrada s raritními sbírkami

Jihočeský zámek Hluboká nad Vltavou letos v létě přilákal desítky tisíc turistů a obhájil pozici nejoblíbenější jihočeské památky. Téměř na dohled od jeho věží přitom stojí lovecký zámek Ohrada. Ten ukrývá jedno z nejstarších lesnických muzeí v Evropě a nabízí klidnější a v mnohém i hodnotnější zážitek. Návštěvnické rekordy na sousední Hluboké
Během letošních letních prázdnin prošlo branami Hluboké bezmála 91 tisíc návštěvníků.
„To je o tisícovku více, než to bylo v roce minulém,“ prozradil pro Český rozhlas České Budějovice kastelán Martin Slaba. Zástupy turistů obdivovaly především Reprezentační pokoje. Lidé ovšem s velkým nadšením objevovali také nově zpřístupněnou zámeckou kuchyni.
Ta letos fungovala volně bez průvodce. Návštěvníci procházejí velkou teplou kuchyní do cukrárny a míjejí historické dřezy na mytí nádobí. Samotná Hluboká se chlubí bohatou minulostí. Původně gotický hrad přestavěli páni z Hradce na renesanční sídlo. Největší slávu mu ovšem přinesl rod Schwarzenbergů. Šlechtici o veškerý majetek definitivně přišli v roce 1947 po schválení speciálního zákona Lex Schwarzenberg.
Sídlo vybudované pro lovecké psy
Kníže Adam František ze Schwarzenbergu se na počátku osmnáctého století rozhodl vybudovat v sousedství Hluboké skromnější lovecké sídlo. Zámek Ohrada vznikal v letech 1708 až 1713 na břehu Munického rybníka. První přízemní budovy s prostorným nádvořím sloužily překvapivě jen psí smečce. Psi se sem i se svými ošetřovateli nastěhovali už v roce 1709.
Na počátku 18. století stála Ohrada v mnohem méně zalesněné krajině a bílé stěny zámečku svítily do dálky. Šlechta na Hluboké mohla lovecký pavilon pohodlně pozorovat přímo z oken. Později areál získal velkorysejší podobu s bohatě zdobeným hodovním sálem. V něm visí monumentální plátna zachycující lovecké štvanice od vídeňského malíře Johanna Georga de Hamiltona.
Ten svá mistrovská díla maloval přes deset let. Jako modely mu sloužila i zvířata dovezená z Ruska. Původní obrazy odvezl Adolf ze Schwarzenbergu těsně před druhou světovou válkou do zámoří. Dnes stěny zdobí precizní kopie zasazené do původních restaurovaných rámů.
Vznik muzea a vzácné rybářské sbírky
Samotné muzeum na Ohradě otevřelo své brány v září 1842. Jeho zrod odstartovala událost z podzimu 1839. Tehdy Jan Adolf II. Schwarzenberg střelil káně a lesnický adjunkt Václav Špatný dravce velmi zdařile vypreparoval. Knížete výsledek nadchl a nařídil shromažďovat veškeré přírodní pozoruhodnosti z celého panství.
Dnes expozice lákají na světově významnou Sallačovu sbírku paroží jelenovitých. K velmi cenným exponátům patří paroží jelena Schomburgkova z Thajska. Tento druh zvířete byl už v první polovině dvacátého století zcela vyhuben. Mnoho návštěvníků obdivuje také sádrové odlitky lososů z roku 1891.
Část věnovaná rybářství detailně dokumentuje slavné jihočeské rybníkářství. Ukazuje gigantickou sedmimetrovou vrhací síť zvanou kukla nebo historické počítací kádě drak a sádecká. Ty dříve sloužily k ručnímu přepočítávání ryb po jejich zvážení. Děti pak tradičně nejvíce baví obrovská akvária s živými sladkovodními rybami z místních vod.
Lovecký zámek Ohrada a hodovní sál. FOTO: Jitka Erbenová (cheva), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Podzimní víkendy a rodinné vstupné
Během září vítá Ohrada výletníky po celé víkendy a také o státním svátku 28. září. Dveře památky zůstávají otevřené vždy od 10.00 do 17.00. V říjnu se otevírací doba zkracuje o hodinu do 16.00.
Dospělý zaplatí za vstup do muzea 120 korun. Děti a mládež do 18 let mají prohlídku všech expozic zcela zdarma. Studenti do šestadvaceti let a senioři nad pětašedesát let platí 80 korun.
Řidiči mohou svá auta pohodlně nechat na nedalekém parkovišti v těsné blízkosti loveckého zámku. Odtud se lidé často vydávají na krátkou procházku po hrázi Munického rybníka nebo rovnou navštíví sousední zoologickou zahradu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( irozhlas, nzm).