Na Evropu opět útočí extrémní tropy. Česko zasáhnou v úterý

Zatímco se část Evropy potýká s extrémními vedry, která překračují hranici 40 °C, Česko čeká v úterý 8. září vlastní porce tropického počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na jihu Moravy rtuť teploměru vyšplhá až na 32 °C. Jde o nejvyšší teploty, které nás letos v září čekají – a přicházejí v době, kdy bychom už pomalu měli sahat po svetrech.
Tepelná kupole drží Evropu v kleštích
Za současnou vlnou veder stojí meteorologický fenomén známý jako tepelná kupole. Tlaková výše nad jižní Evropou funguje jako poklička, která zadržuje horký vzduch proudící ze severní Afriky. Výsledkem jsou teploty, které ve Španělsku, Francii a Itálii atakují hranici 44 °C.
Výstrahy před extrémními vedry vydaly meteorologické služby hned několika evropských zemí. Situace je obzvláště kritická na Pyrenejském poloostrově a v jižní Francii, kde vysoké teploty přetrvávají již několik dní.
Česko na okraji – ale tropy přesto přijdou
Naše republika leží na severním okraji této tepelné anomálie, přesto pocítíme její vliv. „Před studenou frontou letní až tropické teploty,“ avizoval Eduard Novotný z ČHMÚ v předpovědi pro úterý. Zatímco jih Moravy se bude potýkat s 32 °C, ve zbytku země by se teploty měly pohybovat mezi 24 a 29 °C.
Pro srovnání – běžné zářijové teploty v Česku se pohybují kolem 18 až 22 °C. Úterní maxima tak budou o deset a více stupňů nad dlouhodobým průměrem.
Večerní zlom: Bouřky a ochlazení
Tropické počasí ale nebude mít dlouhého trvání. Už v úterý večer dorazí do Česka studená fronta, která přinese bouřky. S nimi přijde i výrazné ochlazení, které ukončí krátkou epizodu babího léta v extrémní podobě.
Kontrast teplot napříč střední Evropou je v těchto dnech mimořádný. Zatímco u nás budeme řešit tropická vedra, ve slovenských Tatrách může už v noci na pondělí sněžit. Teploty tam mají klesnout k +1 °C a ojediněle se objeví přízemní mráz.
Jak se na úterý připravit
- Omezte fyzickou aktivitu v poledních hodinách, zejména na jižní Moravě
- Dbejte na dostatečný pitný režim – minimálně 2 až 3 litry tekutin denně
- Sledujte večerní předpovědi kvůli možným bouřkám
- Pokud plánujete cestovat, počítejte s rychlou změnou počasí během úterního večera
Zářijové tropy jsou sice v posledních letech častějším jevem, ale jejich intenzita a načasování – pouhý týden po konci prázdnin – může mnohé zaskočit. Klimatologové upozorňují, že podobné extrémní výkyvy budou v budoucnu stále běžnější.
Zdroje článku: TN.cz - Teploty vystřelí na 44 °C. Do Evropy se vrátí vedra a tropy udeří i v Česku, Daily Mirror - Europe heatwave warning, iMeteo.sk - Předpověď pro Tatry, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá