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Autobus táhl seniorku několik metrů po chodníku. Policie hledá důležitého svědka

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Vážná nehoda se stala na pražské zastávce Katovická. Osmasedmdesátiletá žena nastupovala do autobusu, když ji vůz zachytil. Při rozjezdu ji pak několik metrů vlekl podél chodníku. Policisté nyní hledají muže, který nehodu viděl.
Autobus táhl seniorku několik metrů po chodníku. Policie hledá důležitého svědka

Autobus táhl seniorku několik metrů po chodníku. Policie hledá důležitého svědka

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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