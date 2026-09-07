Fanoušci Sparty volali po konci Priskeho. Kapitán Karabec řekl jediné slovo a trenér se pustil do ochrany brankáře

Čtvrtá ligová porážka ze sedmi zápasů posunula Spartu na desáté místo tabulky. Devět bodů po sedmi kolech je podle dat OptaJakub na síti X druhý nejhorší start klubu v historii české ligy, hůř na tom byla jen sezona 1996/97 se čtyřmi body. A právě v tomto kontextu se po zápase odehrály tři scény, které krizi definují přesněji než samotný výsledek.
Karabec pod kotel: „Je to šílené“
Kapitán Adam Karabec zamířil po závěrečném hvizdu rovnou k hostujícímu sektoru. Na tiskové konferenci pak vysvětlil proč: šel tam jako kapitán za celou kabinu. Situaci shrnul dvěma slovy: „Je to šílené.“ Ostrý, ale bez ukazování prstem dovnitř. Řekl, že v týmu jsou kvalitní hráči, že tlak ke Spartě patří, a dal najevo, že odpovědnost nesou všichni. Veřejný signál rozkolu to nebyl. Spíš alarm a převzetí viny.
Karabec přitom byl jediným, kdo na hřišti ukázal ofenzivní impulz, jeho gól ve 36. minutě snížil na 1:2 a na chvíli otevřel naději na obrat. Jenže druhý poločas přinesl držení míče bez průniku a nula šancí, které by stačily k vyrovnání.
Priske a obhajoba Surovčíka
Na pozápasové tiskovce dostal Brian Priske přímou otázku, zda po sérii ztrát neměla Sparta změnit brankáře. Odpověděl jednoznačně: tým neprohrává kvůli Jakubu Surovčíkovi. Problém podle něj leží v ofenzivě a v neschopnosti dobýt nízký blok soupeře.
Statistiky slovenského gólmana ale úplně čistý list nedávají. Po sedmi kolech má na kontě 12 inkasovaných branek, jedinou nulu, 15 zákroků a úspěšnost zásahů 55,6 %. Ukazatel PZB (rozdíl mezi očekávanými a skutečnými góly na základě xGOT) je na hodnotě −2,78, jinými slovy Surovčík pustil skoro tři góly nad rámec toho, co model očekával. Priske přesto odmítl udělat z brankáře obětního beránka. A jeden argument pro něj mluví silně: Sparta vedla po sedmi kolech celou ligu ve střelách na branku se 43 pokusy. Střílí hodně, ale nedoručuje. Trenérova teze o ofenzivním selhání má datovou oporu.
Tři tlaky najednou
Krize v Hradci se neprojevila jen výsledkem. Střetly se tři roviny současně: fanouškovská frustrace, kabina hledající odpovědi a trenér snažící se neshodit problém na jednotlivce.
Na skandování „Priske ven“ reagoval Dán navenek klidně. V rozhovoru pro Oneplay Sport převzal plnou odpovědnost, řekl, že názor fanoušků respektuje a že to k fotbalu patří. Zároveň dodal, že věří, že má „správný klíč“ k tomu, aby tým dostal k úspěchu. K 7. září 2026 není z veřejných zdrojů doložen žádný konkrétní krok vedení Sparty ke změně na lavičce, oficiální web ho dál vede jako hlavního trenéra.
Historická paralela přitom existuje. V sezoně 2022/23 Priske přežil vypadnutí z předkola Konferenční ligy, sérii pěti remíz i prohru v derby. Obrat tehdy přišel postupně: vítězstvím v Plzni, vysokou výhrou nad Slováckem a v zimě příchodem Larse Friise pro ofenzivní práci.
Co přijde dál
Nejbližší ligový zápas hraje Sparta doma s Jabloncem v sobotu 12. září od 18:00. Jenže ještě předtím, 9. září, se hraje dohrávka Jablonec – Baník. Ostravský klub má stejně bodů jako Sparta a zápas k dobru. Pokud Baník vyhraje, Sparta spadne na jedenácté místo, tedy do pásma skupiny o záchranu, aniž by sama kopla do balonu. Hradec navíc doma v lize bodoval naplno poosmé v řadě; porážka nepřišla na náhodném stadionu bez formy.
Priske říká, že má správný klíč. V sobotu proti Jablonci ho bude muset konečně otočit v zámku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle