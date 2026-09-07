Muž se uprostřed svatebního obřadu přiznal, že miluje jinou ženu. Všichni přítomní nechápali, co se děje. Nevěsta reagovala po svém

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Muž se uprostřed svatebního obřadu přiznal, že miluje jinou ženu. Všichni přítomní nechápali, co se děje. Nevěsta reagovala po svémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Muž se na vlastní svatbě rozhodl přiznat, že miluje někoho jiného. Všichni byli nejprve rozčarovaní a naštvaní. Pak následovaly už jen nekonečné slzy dojetí a nezapomenutelný zážitek. Svatba je jedou z nejdůležitějších událostí v životě, [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Teploty v Evropě opět prudce porostou. V Česku bude během úterka až 32 °C, poté se ale musíme připravit na...
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Ve střední Evropě se ochladí. Na horách může sněžit a teploty klesnou téměř k nule. Do Česka definitivně...
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Pamatujte na to, že ne všechna zařízení by měla být vždy zapojena do stejného prodlužovacího kabelu,...
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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FOTO: Benefiční koncert v letním kině vynesl 108 550 korun, je to rekordní částka
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Pohřeb „Balkánského řezníka“. Davy v Bělehradě truchlí za Mladiče
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