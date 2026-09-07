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Průzkum odhalil znepokojivý trend: Skoro 60 procent sportovních klubů hlásí horší psychickou odolnost dětí

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Výsledky letošního celostátního průzkumu České unie sportu (ČUS) ukazují, že psychická kondice dětí a mládeže v sportovních klubech se oproti předchozím letům znatelně zhoršila.…
telocvik-telocvicna

telocvik-telocvicna

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