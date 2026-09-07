Žebříček 20 nejlepších brankářů světa bez jediného Čecha. Přitom o jednom z nich teď mluví celá Anglie

3. září 2026 zveřejnil britský server GiveMeSport aktualizovaný ranking dvaceti nejlepších brankářů světa. Na vrcholu belgický obr z Realu Madrid, za ním David Raya s třetí Zlatou rukavicí v řadě, trojku uzavřel čerstvá posila Manchesteru City Gianluigi Donnarumma. Česká stopa? Nulová. Jenže přesně v tu dobu se v britském fotbalovém prostoru stále hlasitěji skloňuje jméno Lukáše Horníčka, čerstvé jedničky Newcastlu. A co je pikantní: profil, který mu vynesl pozornost, sedí jako šitý na míru právě těm kritériím, podle nichž byl žebříček sestaven.
Courtois na trůnu, Raya těsně za ním
GiveMeSport hodnotil brankáře podle pěti deklarovaných faktorů: čistá konta, důležitost pro klub, reprezentační bilance, rozehrávka a schopnost chytat střely. Konkrétní váhu jednotlivých kritérií nezveřejnil, ale už samotný výběr prozrazuje směr: moderní gólman musí umět víc než jen reflexivně reagovat.
Courtois vyhrál kombinací dlouhodobé elitnosti a aury velkých zápasů. Autoři výslovně připomínají finále Ligy mistrů 2022 proti Liverpoolu i návrat po těžkém zranění kolena zpět na absolutní špičku. Raya měl přitom na papíře brutální sezonu: 28 čistých kont v 51 zápasech, pouhých 31 inkasovaných gólů, třetí po sobě jdoucí Zlatá rukavice a ligový titul s Arsenalem. Přesto zůstal druhý. Žebříček zjevně zvýhodnil historickou váhu před čistým výstupem jedné sezony.
Kompletní dvacítka podle SportWinu, který přepis pořadí publikoval: Courtois, Raya, Donnarumma, Alisson, Joan García, Oblak, Emiliano Martínez, Senne Lammens, Maignan, Pickford, Diogo Costa, Sommer, Unai Simón, Svilar, Safonov, Neuer, Bounou, Kobel, Carnesecchi a na dvacátém místě Robin Roefs ze Sunderlandu.
Horníček a práh dvacítky
Právě Roefs ukazuje, kde leží vstupní laťka. Nizozemec odchytal v Premier League 2025/26 svou první kompletní sezonu: 35 ligových startů, 108 zákroků, úspěšnost 70,1 %, dvanáct čistých kont. Jedna silná sezona v anglické lize stačila na dvacáté místo.
Horníček má zatím nesrovnatelně menší vzorek. Po třech soutěžních zápasech za Newcastle eviduje FBref 13 zákroků ze 17 střel na bránu, úspěšnost 76,5 % a jedno čisté konto. V debutu proti Liverpoolu (2:2) zapsal pět zákroků a výrazný moment při souboji s Florianem Wirtzem, který zachytily i kamery Sky Sports. Čísla jsou slibná, ale tři zápasy nejsou sezona.
Jenže důvod, proč se o Horníčkovi v Británii mluví, nejsou jen reflexy. BBC ho v rozsáhlém textu přebraném Yahoo označila za brankáře hrajícího vysoko před bránou a za stylový posun Newcastlu pod trenérem Matthiasem Jaisslem. Data z portugalské ligy, kde odchytal poslední sezonu za Bragu, mluví jasně:
- 45 úspěšných výběhů mimo vápno se stoprocentní úspěšností
- 846 úspěšných přihrávek, druhé místo mezi gólmany portugalské ligy
- 75% přesnost rozehrávky
- 12 čistých kont v lize a účast v semifinále Evropské ligy
To je přesně ten profil, který GiveMeSport deklaruje jako klíčový. Rozehrávka a chytání střel, obojí mezi pěti hodnotícími faktory.
Dva Češi v Premier League, dvě různé cesty
Horníček není jediný český gólman v Anglii. V Tottenhamu pokračuje Antonín Kinský, jehož příběh je ale výrazně méně přímočarý. Na jaře 2026 prožil silnou pasáž; Roberto De Zerbi ho po podpisu nové smlouvy označil za hráče s „obrovským potenciálem“ a klíčovou součást záchranné série v posledních sedmi zápasech sezony. Tottenham mu v červnu nabídl nový kontrakt, což je jasný signál důvěry.
Zároveň ale platí, že Kinského cesta k bráně vedla přes chyby, zranění Vicaria a trenérské přehodnocení. Opta Analyst připomíná, že ještě v květnu byl Vicario oficiálně De Zerbiho první volbou. Kinského comeback přišel z nutnosti, ne z plánu. Horníček naproti tomu šel do Newcastlu rovnou jako jednička; klub ho při představení 3. srpna nazval „jedním z nejlepších mladých brankářů Evropy“ a sportovní ředitel Ross Wilson zmínil zájem více klubů.
Dvě trajektorie, jeden závěr: česká brankářská škola není za světem. Je v přechodovém období, kde mladí gólmani teprve sbírají vzorek dat, který žebříčky vyžadují.
Proč příští vydání může vypadat jinak
Uzávěrka 3. září zastihla Horníčka po pouhém měsíci v Anglii. To je příliš krátká doba na to, aby se jakýkoli žebříček odvážil ho zařadit vedle jmen jako Oblak nebo Neuer. Spravedlivě řečeno, jeho absence dává v kontextu časování smysl.
Ale logika funguje i obráceně. Pokud Horníček udrží pozici jedničky Newcastlu přes podzim a jeho portugalská čísla se začnou replikovat v Premier League, debata se přirozeně posune. Roefs ukázal, že jedna kompletní sezona v anglické lize stačí na dvacáté místo. Horníček má navíc profilovou výhodu: schopnost hrát vysoko před bránou, kterou žebříček explicitně oceňuje, ale kterou řada jmen ze spodní poloviny dvacítky nenabízí ve stejné míře.
Podle nás nejde o otázku „jestli“, ale „kdy“ se české jméno do podobného seznamu protlačí. Materiál na to už existuje. Chybí jen čas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner