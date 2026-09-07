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Ovoce spadlé za plot patří sousedovi, ne vám. Kdo ho sebere, riskuje pokutu za krádež a většina Čechů to vůbec netuší

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Až se budete s nůžkami v ruce potulovat po zahradě a chystat se sklízet zralé plody, mějte na paměti, že ne všechny jsou vaše.
Ovoce spadlé za plot patří sousedovi, ne vám. Kdo ho sebere, riskuje pokutu za krádež a většina Čechů to vůbec netuší

Ovoce spadlé za plot patří sousedovi, ne vám. Kdo ho sebere, riskuje pokutu za krádež a většina Čechů to vůbec netuší

Zdroj: Salvador Escriva / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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