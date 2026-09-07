Ovoce spadlé za plot patří sousedovi, ne vám. Kdo ho sebere, riskuje pokutu za krádež a většina Čechů to vůbec netuší

Napadlo vás někdy, že by se trhání ovoce ze zahrady mohlo stát doslova extrémním sportem? Je to bohužel tak, stačí se podívat na české zákony. Připoutejte se, protože
pohybovat se po křehkých větvích ovocných stromů může být stejně vzrušující jako zdolávat strmé útesy – zvlášť pokud tyto větve zasahují do vzdušného prostoru vašeho souseda! Ovoce za plotem není vaše
Na úvod jeden málo známý fakt: spory o vlastnictví ovoce visícího nebo spadlého na sousední pozemky jsou častější než krtci v záhonu! Jak se jim vyhnout?
Stačí se seznámit s fakty. Obecně platí, že pokud kmen ovocného stromu stojí na vašem pozemku, pak podle webu Novinky jeho úroda patří vám. Komplikace však nastávají, když se větve cizích stromů odváží vyrazit za vaše hranice. A to mnohdy nemalé. Zdroj fotografie: GALAXY 2018 A7 / Creative Commons / CC BY-SA Spory o vlastnictví ovoce visícího nebo spadlého na sousední pozemky jsou častější než krtci v záhonu!
Podle právních precedentů a běžné praxe v různých jurisdikcích patří veškeré ovoce, které přirozeně spadne z převislé větve na sousední pozemek, sousedovi, nikoliv vlastníkovi stromu. A totéž platí pro listí! Jeho úklid tedy jednoznačně padá na vaše bedra, pokud se se sousedem nedohodnete jinak. Na to myslete.
Pokud se však plody stále drží na větvích jako přibité, zůstávají šťavnatým pokladem toho, jemuž patří i strom.
Natáhnout ruce by se vám tedy nemuselo vyplatit. Stačí, když vás soused takříkajíc napráší, a může to skončit i nepěknou pokutou. Vy totiž de facto kradete – tak to bohužel je, jak upozorňuje web iReceptář. Zdroj fotografie: Depositphotos Pamatujte, že váš domov je váš hrad a zahrada by měla být vaším klidným útočištěm, nikoli bojištěm o bobule a větve. Nechte si to napsat písemně
Abyste se vyhnuli pichlavým trnům právních problémů, je možné se se sousedem dohodnout po dobrém. Takové dohody mohou
předejít právním sporům a podpořit dobré sousedské vztahy (a pro jistotu je dobré mít vše písemně). A dejte pozor i na změny ve vlastnictví nemovitosti – co totiž bylo přijatelné pro předchozího souseda už může tomu novému vadit. A bizarní pokutu můžete dostat třeba i za příliš moc čadící komín, jak jsme už na webu Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři