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Zítra nás čekají jednodenní tropy. Víme, co stojí za tímto výkyvem

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V úterý nás pravděpodobně čeká poslední letošní den, kdy rtuť na teploměrech vyšplhá až k rysce označující hranici 30 °C. Tam se ale moc dlouho neohřeje, protože hned další den teploty výrazně klesnou.
Zítra nás čekají jednodenní tropy. Víme, co stojí za tímto výkyvem

Zítra nás čekají jednodenní tropy. Víme, co stojí za tímto výkyvem

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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