Zítra nás čekají jednodenní tropy. Víme, co stojí za tímto výkyvem

Po velmi horkém létě se září ohlásilo pro některé až nečekaně chladnými větrnými dny, kdy se teploty držely spíše u 20 °C. Léto se však nechce vzdát a připravilo si pro nás poslední horký den. V úterý totiž v nejnižších polohách nejspíš naposledy zaznamenáme poslední letošní tropický den a na většině území by maximální teploty neměly být nižší než 27 °C, jak pro Meteocentrum již dříve napsal meteorolog Martin Štros.
Obr. 1: Maximální denní teploty v úterý 8. 9. 2026 (zdroj: Meteocentrum.cz)
Za tímto oteplení stojí především převládající směr větrného proudění. Od pondělí k nám totiž proudí vítr především od jihu, který je samozřejmě teplejší než ten, který se nachází u nás. Postupně se tak bude zvyšovat teplota, která v úterý dosáhne v Čechách svého maxima. V Polabí, podél Ohře nebo na Českobudějovicku tak naposledy zažijeme tropický den.
Obr. 2: Převládající směr proudění v úterý 8. 9. 2026. Lze vidět přicházející teplý vzduch od jihu (zdroj: Ventusky.com)
Na Moravě se nicméně budou vysoké teploty držet ještě o den déle. Rozdílný vývoj počasí přinese středa, kdy totiž do Česka dorazí studená fronta, která zamezí na dlouhou dobu dalšímu oteplování. Fronta se bude pohybovat směrem od západu na východ, takže i když v Čechách teploty dramaticky klesnou, tak na Moravě teplé počasí ještě celý den vydrží a lidé si tak budou moci užívat letního počasí o den déle.
Obr. 3: Teplotní rozdíl mezi územím před frontou, kde se budou ve čtvrtek teploty držet nad 25 °C a za frontou, kde je vidět jasné ochlazení až k 15 °C (zdroj: Meteocentrum.cz)
Ochlazení, které očekáváme, bude opravdu razantní. Za frontou budou v Čechách ve středu teploty moci klesnout až k 15 °C, takže rozdíl oproti úterý může být i přes 10 stupňů. Teploty se pak sjednotí ve čtvrtek, kdy se na celém našem území budou pohybovat mezi 15 a 18 °C a nastane tak pravé podzimní počasí. Neváhejte tak vyrazit ven a užít si poslední letní dny naplno.
Předpovědi počasí na Meteocentrum.cz vytváříme na základě mnoha různých modelů a jsou pod dohledem našich zkušených meteorologů. Předpovědi tak dosahují větší spolehlivosti ve srovnání s jinými aplikacemi a weby. Aktuální předpověď počasí si můžete zobrazit přímo pro svou lokalitu pomocí vyhledávání v horní části webu nebo mapy níže.
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