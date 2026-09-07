Švestkové řezy s tvarohem a mákem: Vláčný moučník, který voní začínajícím podzimem

Září je přesně tím obdobím, kdy se mi ještě nechce pouštět do klasických podzimních moučníků, ale samotné letní dezerty už také pomalu ztrácejí své kouzlo. Proto volím švestky, které jsou v tomto směru ideálním kompromisem.
V těchto řezech se potkávají hned čtyři vrstvy. Jemné těsto, vláčný tvaroh, voňavý mák a šťavnaté švestky zakryté křupavou drobenkou. Výsledkem je moučník, který vypadá efektně, ale jeho příprava není nijak složitá.
Švestky jsou pro začátek září jako stvořené
Švestky mají jednu velkou výhodu. Přicházejí přesně v době, kdy léto ještě úplně neskončilo, ale v kuchyni už začínáme mít chuť na něco o trochu voňavějšího. V září jich bývá dostatek a
do moučníků se hodí skvěle, protože při pečení změknou, pustí šťávu a získají ještě výraznější chuť. Švestky jsou pro zářijové pečení jako stvořené. Při pečení změknou, pustí šťávu a jejich chuť se krásně zvýrazní. Foto: Magnific
Právě proto mi přijdou jako ideální surovina pro moučník na přelomu sezon. Na dýni a výrazně kořeněné dezerty je ještě čas, ale švestky se skořicí, mákem a tvarohem už dokážou navodit
prvotní podzimní atmosféru. Čtyři vrstvy, každá jiná
Nechtěla jsem vám představit koláč, ve kterém bude máku tolik, že švestky úplně zaniknou. Mák zde funguje spíše jako
výrazná chuťová vrstva mezi těstem a ovocem. Maková semena navíc obsahují bílkoviny, vlákninu, tuky a jsou známá také vysokým obsahem vápníku.
Na těsto budete potřebovat: 250 g hladké mouky 100 g cukru 120 g změklého másla 2 vejce 1 lžičku kypřicího prášku 2 lžíce mléka
Na tvarohovou a makovou vrstvu: 500 g měkkého tvarohu 70 g cukru 1 vejce 1 balíček vanilkového cukru 120 g mletého máku 100 ml mléka 2 lžíce cukru
Dále si připravte asi 500 g švestek.
Na drobenku: 100 g polohrubé mouky 70 g másla 60 g cukru půl lžičky skořice Nejdřív připravte vláčný základ
Máslo vyšlehejte s cukrem, postupně přidejte vejce a nakonec mouku smíchanou s kypřicím práškem. Podle potřeby přilijte mléko. Těsto rozetřete do formy
přibližně o velikosti 25 x 30 centimetrů vyložené pečicím papírem. Příprava švestkových řezů není nijak složitá. Stačí postupně navrstvit těsto, tvaroh, mák, švestky a nakonec přidat drobenku. Foto: Kapitalio.cz – vytvořeno pomocí umělé inteligence
Tvaroh promíchejte s cukrem, vejcem a vanilkovým cukrem. V jiné misce spojte mletý mák s mlékem a cukrem. Pokud je směs příliš řídká, nechte ji několik minut odstát.
Švestky dodají řezům šťavnatost
Na těsto rozetřete tvarohovou náplň a na ni opatrně rozdělte makovou směs. Švestky rozpulte,
odstraňte pecky a položte je řeznou stranou vzhůru.
Nakonec mezi prsty zpracujte mouku, máslo, cukr a skořici na drobenku a nasypte ji přes ovoce. Drobenka je pomyslnou tečkou celého moučníku. Křupe, voní po másle a skořici a
krásně doplňuje šťavnaté švestky i jemný tvaroh. V troubě se chutě krásně propojí
Řezy pečte v troubě předehřáté na 175 °C
přibližně 40 až 45 minut. Povrch by měl zezlátnout a okraje lehce odstupovat od formy. Mák dodává švestkovým řezům výraznější chuť a příjemně kontrastuje s jemnou tvarohovou vrstvou. Foto: Magnific
Po upečení je nechte úplně vychladnout. Ještě lepší jsou podle mě
po krátkém odpočinku v lednici, protože tvarohová a maková vrstva zpevní a jednotlivé řezy se potom krájí mnohem čistěji.
Přesně takhle si představuji
moučník na začátek září. Stále je plný ovoce, ale skořice, mák a máslová drobenka už nenápadně připomínají, že podzim je za dveřmi.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, healthline.com, vinmec.com