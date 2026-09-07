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Klasické kuchyňské chňapky končí. Nahradí je lepší věc, co vydrží 10 let minimálně

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Tradiční látková chňapka s připáleným lemem a skvrnami po omáčkách pomalu mizí z českých kuchyní. Lidé ji tiše nahrazují silikonovým řešením, které nevyžaduje praní, vydrží extrémní teploty a při správném zacházení slouží celá léta.
Klasické kuchyňské chňapky končí. Nahradí je lepší věc, co vydrží 10 let minimálně

Klasické kuchyňské chňapky končí. Nahradí je lepší věc, co vydrží 10 let minimálně

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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