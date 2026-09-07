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Sara Sandeva se pochlubila rozlučkou se svobodou. O svatbě s Jakubem Prachařem dál mlčí

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Sara Sandeva a Jakub Prachař si své soukromí kolem svatby důsledně hlídají. Herečka teď ale udělala malou výjimku a zveřejnila fotografie z rozlučky se svobodou, kterou prožila po boku nejbližších žen.
Sara Sandeva odhalila chvíle z rozlučky se svobodou. Kolem svatby zůstává stále tajemná.

Sara Sandeva odhalila chvíle z rozlučky se svobodou. Kolem svatby zůstává stále tajemná.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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