Sara Sandeva se pochlubila rozlučkou se svobodou. O svatbě s Jakubem Prachařem dál mlčí

Sara Sandeva se pochlubila rozlučkou se svobodou. O svatbě s Jakubem Prachařem dál mlčíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sara Sandeva odhalila chvíle z rozlučky se svobodou. Kolem svatby zůstává stále tajemná.
Leoš Mareš se po letech vrátil k moderování SuperStar a nyní otevřeně přiznal, že právě tato role mu sedí...
Herečka a tatérka Kaira Hrachovcová se před objektivem rozhodně nedrží zpátky. V nové profesionální sérii...
Začátek září přinesl do oblíbených částí Španělska počasí připomínající vrchol léta. Výstrahy před vysokými...
Večerní plavba z Istanbulu skončila nepříjemným incidentem. Plavidlo společnosti İDO při příjezdu do...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Elvis chtěl její píseň, ale Dolly Parton řekla ne. O roky později jí jedno rozhodnutí vydělalo miliony dolarů
- Nejdřív litovala plastiky prsou, teď chce ještě větší. Kylie Jenner prozradila i přesnou velikost implantátů
- Muž roku 2019 potkal svou ženu na castingu MasterChefa. Bojoval s neplodností, dnes s Betty vychovávají dceru, která je celá po něm
- Lucie Vondráčková nechává synům volnou ruku. Doufám, že si najdou to, co mají nejradši