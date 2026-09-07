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Po ženě z Pelhřimovska, která se ztratila během houbaření, pátrala policie i hasiči

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Dramatické chvíle zažívala rodina na Pelhřimovsku v pátek 4. září během podvečerních hodin. Její členové se vydali do lesa na houby a během toho se jedna žena ztratila.
Po ženě z Pelhřimovska, která se ztratila během houbaření, pátrala policie i hasiči

Po ženě z Pelhřimovska, která se ztratila během houbaření, pátrala policie i hasiči

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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