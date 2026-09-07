Trenér Jablonce Kozel litoval spálených šancí: Měli jsme dát dva góly, pak přišla šibenice

Šestašedesátá minuta, sedmdesátá, sedmdesátá osmá. Střelnice hučí, Jablonec tlačí Liberec do vlastního vápna a čeká na gól, který by derby zlomil. Místo toho přijde sekvence trvající necelých sto vteřin: Dominik Hollý hlavičkuje nad, vzápětí nepropálí brankáře Koubka, Chramosta nedá dorážku. A než domácí kotel stihne vydechnout, Vasil Kušej obstřelí gólmana do vzdálenější šibenice. Konečných 1:2 pro Liberec v 68. Podještědském derby. Trenér Luboš Kozel po zápase mluvil o utkání, které Jablonec prohrát neměl.
Převaha bez odměny
Už ve 2. minutě napálil Suchan břevno. O šest minut později další střela z dálky skončila na tyči. Jablonec od úvodního hvizdu diktoval tempo, Liberec se v prvním poločase téměř nedostal do šestnáctky soupeře. Přesto šly týmy do kabin za bezbrankového stavu.
Čísla, která po zápase zveřejnil FK Jablonec, mluví jasně: 24 střel domácích proti šesti libereckým, pět pokusů na branku, dvě trefené konstrukce. Podle dat Sport.cz dosáhla gólová očekávání Jablonce hodnoty 2,58, Liberec měl 0,31. Takový nepoměr v české lize nevídáte každý víkend.
Zlom v osmdesáté minutě
Druhý poločas začal libereckou studenou sprchou. V 50. minutě pronikl Dulay obranou Jablonce a otevřel skóre. Kozel později přiznal, že právě tento gól ukázal nedostatky v přechodové fázi, Jablonec se po ztrátě míče nestihl zformovat.
Domácí odpověděli v 70. minutě. Alioum srovnal a Střelnice věřila v obrat. Jablonec měl navrch, šance přicházely v blocích. Hollý, sparťanský odchovanec, který se na Střelnici vrátil 1. září na druhé hostování v řadě, dostal v 77. minutě hlavičku nad břevno. O minutu později už střílel z lepší pozice, jenže Koubek vytáhl zákrok. Chramosta dorážel do odkryté branky. Nedal.
Pak přišel Kušej. Letní posila Liberce ze Slavie, 26 let, 110 ligových startů v nohách, ale v libereckém dresu dosud bez gólu. Převzal odražený míč před vápnem a obstřelem na zadní tyč zavěsil přesně tam, kam gólman nedosáhne. Šibenice. První soutěžní trefa za Slovan, a hned ta nejcennější.
Kozel: Lepší tým, horší výsledek
Kozlova frustrace po závěrečném hvizdu mířila výhradně na produktivitu, ne na herní projev. Jablonec byl podle něj od první minuty lepším týmem. Problém viděl v tom, že převahu nepřetavil ve vedení dřív, než Liberec udeřil s chirurgickou přesností.
Širší kontext jeho slov sahá za hranice jednoho derby. Po úspěšném postupu přes Rangers do hlavní fáze Konferenční ligy se Jablonci zhuštěný program začal vracet, ve třech ligových kolech po evropském posvícení získal jediný bod. Kozel naznačil, že tým je v útoku sebevědomější než na startu sezony, kdy body proti Pardubicím a Slovácku „ubojoval“, ale dozadu ztratil zodpovědnost.
V nastavení derby to potvrdila ještě Vechetova tutovka zastavená na brankové čáře. Pátá nebo šestá vyložená šance, která neskončila gólem.
Derby na Střelnici: dlouhodobá bolest
Porážka 1:2 nebyla náhoda vytržená z kontextu. Jablonec na vlastním hřišti porazil Liberec v lize jen jednou z posledních sedmi vzájemných duelů. Letos na Střelnici odehrál s Libercem tři zápasy: v dubnu prohrál 1:2, v květnu vyhrál 2:1, v září znovu 1:2. Liberec celkově porazil Jablonec teprve podruhé z posledních devíti ligových střetnutí, ale pokaždé to bolelo stejně: maximální efektivitou proti domácí převaze.
Jablonec po sedmém kole klesl na sedmé místo tabulky Chance Ligy, potřetí v řadě bez výhry. Má sice zápas k dobru, ale trend je varovný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl