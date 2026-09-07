USA obvinily nejcennější firmu Evropy, že propašovala zakázaný stroj do Číny. ASML vyhlásil krizový režim

Americký ministr obchodu Howard Lutnick v dubnu 2026 při jednání s vedením ASML sdělil, že Spojené státy mají obavy: jeden z nejpokročilejších EUV systémů firmy mohl skončit v Číně, kam je jeho vývoz zakázán už od první Trumpovy administrativy. Další vysocí činitelé tvrdili, že disponují indiciemi o exportním vybavení přímo souvisejícím s EUV, včetně specializovaných přepravních prostředků a vazeb na čínskou firmu SwaySure. Veřejné důkazy ale odmítli předložit s odkazem na citlivost zdrojů. ASML, firma s tržní kapitalizací kolem 17 miliard korun, označovaná za nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost v Evropě, obvinění důrazně odmítla a spustila mimořádnou obrannou akci. Vedení firmy rozeslalo americké straně materiál nazvaný „No signature of any ASML EUV System in China“, ve kterém katalogizuje polohu všech svých EUV strojů. Zapojil se top management, proběhla série schůzek ve Washingtonu. Firma vstoupila do krizového režimu, ne výrobního, ale reputačního a regulačního.
Proč je jeden stroj tak důležitý
EUV litografický systém je nástroj, bez kterého nelze vyrábět nejpokročilejší čipy. Tiskne nejjemnější vrstvy polovodičových struktur pomocí extrémního ultrafialového záření a ASML je jediná firma na planetě, která ho umí postavit. Jeden takový stroj má přibližně 100 000 dílů, váží kolem 180 tun a převáží se po částech ve speciálních kontejnerech. Podle interní prezentace ASML firma aktuálně eviduje 314 provozovaných EUV systémů a 26 vyřazených. Žádný z nich se podle ní nenachází v Číně.
Firma navíc argumentuje tím, že každý skener EUV průběžně komunikuje s výrobcem a jeho rozebrání, přesun i znovuspuštění bez přímé asistence ASML jsou prakticky nereálné. Tajný přesun kompletního funkčního systému by tedy byl logisticky i technicky extrémně obtížný. Americká strana ale nemíří jen na celý stroj, její podezření se týká i komponentů, modulů a know-how specificky vázaných na technologii EUV.
Dvě roviny jednoho sporu
Kauza má dvě vrstvy, které se v médiích často směšují. První je konkrétní podezření, že se do Číny dostal kompletní systém EUV. Pro to veřejně dostupné zdroje nepředkládají žádný důkaz. ASML tvrdí, že nikdy neposlalo do Číny EUV stroj ani komponent speciálně určený pro použití v EUV.
Druhá vrstva je širší a podle nás důležitější. Washington už delší dobu tlačí na uzavření mezer v exportních kontrolách, nejen u EUV, ale i u starších DUV imerzních systémů a servisní podpory. Čína totiž zůstává pro ASML obrovským byznysem: podle výročních zpráv firmy čínští zákazníci tvořili 29,1 % tržeb v roce 2025. A právě servis nainstalovaných strojů je rostoucí příjmová položka, kterou ASML samo zdůrazňovalo na konferenčním hovoru s investory k prvnímu čtvrtletí 2026.
Dá se čekat, že i kdyby se podezření na celý skener v Číně neprokázalo, Washington tuto kauzu použil jako páku k dotažení přísnějších pravidel pro servis a DUV dodávky. Signály jsou zřetelné: v dubnu 2026 americký Kongres představil MATCH Act, legislativní návrh počítající se zákazem prodeje i servisu vybraných „chokepoint“ nástrojů a s rozšířením americké jurisdikce přes Foreign Direct Product Rule.
Co hrozí a jak tvrdě Washington trestá
Ve veřejně dostupných materiálech z června 2026 není popsán žádný formální postih amerického Úřadu pro průmysl a bezpečnost (BIS) vůči ASML. Regulační riziko je ale reálné. Pro představu, jak tvrdě BIS v polovodičových kauzách postupuje:
- Applied Materials dostal letos pokutu 6,2 miliardy korun za nelegální export polovodičového vybavení do Číny.
- Cadence Design Systems zaplatil 2,3 miliardy korun za neautorizované exportní projektové technologie čínských subjektů napojených na vojenské programy.
Pokud by se u ASML prokázalo porušení, ve hře by bylo vyšetřování BIS, civilní penále, audit compliance a další zpřísnění licencí. I bez definitivního důkazu ale zůstává hrozba MATCH Act, který by mohl zásadně omezit, co smí ASML v Číně prodávat a servisovat.
Evropa mezi dvěma mlýnskými kameny
Oficiální stanovisko Evropské komise ke konkrétní kauze ASML se nepodařilo dohledat. Širší unijní linie je ale čitelná: Komise v červnu 2026 prosazuje balík pro technologickou suverenitu a současně vede s Čínou dialog o exportních kontrolách. ASML samo ve výroční zprávě přiznává, že podléhá nizozemským, americkým i dalším exportním pravidlům a že už od ledna 2024 přišlo o část licencí na DUV systémy pro čínské zákazníky.
Pro Evropu je to dilema bez snadného východiska. Pokud by se obvinění potvrdilo, znamenalo by to průlom v kontrole nejcitlivější evropské technologie a oslabení argumentu, že si Evropa exportní dohled umí hlídat sama. Pokud se nepotvrdí, zůstane otázka, jestli Washington nepřekračuje hranici mezi legitimním bezpečnostním zájmem a ekonomickým nátlakem na spojence. Krátkodobě spor nemusí znamenat zdražení elektroniky v Česku, ASML plánuje letos dodat nejméně 60 EUV systémů a kapacitu dál navyšovat. Větší riziko by vzniklo, pokud by se konflikt přelil do širšího chaosu v dodavatelských řetězcích.
Stroj za stovky milionů dolarů, který váží jako lokomotiva a bez asistence výrobce ho nelze ani zapnout, a přesto se kolem něj točí jedna z nejostřejších geopolitických roztržek dekády. To samo o sobě vypovídá o tom, jak moc se polovodiče staly měnou globální moci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík