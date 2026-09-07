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USA obvinily nejcennější firmu Evropy, že propašovala zakázaný stroj do Číny. ASML vyhlásil krizový režim

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Washington tlačí na ASML kvůli podezření, že se jeho špičkový EUV litografický systém, stroj, který nikdo jiný na světě nevyrábí, dostal do Číny.
ASML stroj, obvinění USA

ASML stroj, obvinění USA

Zdroj: Srpske Novine / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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