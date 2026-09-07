Ani oranžová, ani vínová. Nejvíc trendy barvou podzimu je odstín tohoto kamene

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Ani oranžová, ani vínová. Nejvíc trendy barvou podzimu je odstín tohoto kamenePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nadchází podzim a s ním přicházejí i nové trendy včetně barev. Návrháři si pro nás tentokrát připravili velmi zajímavé trendy kolekce. Jaký je letošní nejmódnější odstín a které další barvy budou v kurzu?
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Zdroj: Magnific
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Web přináší pestrý mix článků o aktuálních trendech, životním stylu, společnosti i dění, které přitahuje pozornost doma i ve světě. Čtenáři zde najdou novinky, inspiraci i zajímavosti z různých oblastí – od moderních technologií přes kulturu až po každodenní témata, která hýbou internetem i...Všechny články tohoto autora →
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