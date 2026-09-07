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Ani oranžová, ani vínová. Nejvíc trendy barvou podzimu je odstín tohoto kamene

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Nadchází podzim a s ním přicházejí i nové trendy včetně barev. Návrháři si pro nás tentokrát připravili velmi zajímavé trendy kolekce. Jaký je letošní nejmódnější odstín a které další barvy budou v kurzu?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

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